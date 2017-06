Leserkommentare: Welche Politik?

Politik ist aber übergeordnet. Politik soll diese Regeln setzen. Politik muss die Vergangenheit kennen, und noch viel mehr die Zukunft berücksichtigen. Wir alle wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir Politiker gehabt hätten, die genau das gemacht hätten.

Das Demographieproblem ist seit langem bekannt. Trotzdem wurde durchgehen nur versucht mit immer mehr Geld (Kindergeld, Elterngeld) und der Variante der Ruhe vor Kindern (Kindergarten, Kita, Ganztagsschule) das Problem zu beheben. Obwohl erkennbar war und ist, dass sich das Problem so nicht lösen lässt. Genauso reagieren Verwaltungsleute. Innerhalb vorgegebener Linien wird gearbeitet. Statt sich einmal damit zu beschäftigen, was Gründe dafür sind, Kinder in die Welt zu setzen und welche Gründe dagegen sprechen. Und wie man die Gründe dafür stärker hervorhebt. Niemand bekommt Kinder in der Absicht, sie nach Möglichkeit so lange wie es nur geht in staatliche Obhut zu geben. Kinder sind kein Statussymbol. Kinder entstehen üblicherweise aus Liebe und können nur auf gute Art groß werden, wenn sie mit viel Liebe erzogen werden.

Unsere Straßen und Brücken sind nicht erst seit gestern kaputt. Es war abzusehen und es ist heute abzusehen, dass der Zeitpunkt kommen wird, dass ganze Staßenabschnitte gesperrt werden müssen. Dann muss und wird sich der Fernverkehr durch die Städte quälen. Auch an der Stelle ist keinerlei Ansatz unserer Verwaltungspolitiker zu sehen.

Die ersten Gemeinden haben bereits Haushaltssperren erlassen, weil die Einnahmen von H-4 (auch für die „Flüchtlinge“) aufgefresen werden. Auch das war und ist absehbar. Jedem ist bekannt, dass H-4 von der Kommune gezahlt werden muss. Gleichzeitig hat eine Gemeinde mit vielen H-4 Empfängern höchst wahrscheinlich geringe Gewerbesteuereinnahmen. Also kann das System schon von der Logik her nicht funktionieren. Auch an der Stelle ist nicht erkennbar, dass die Verwaltungspolitiker eine Idee hätten, wie das Problem grundlegend zu lösen wäre.

Nein, Politiker sollten gut ausgebildete, mit einer möglichst breiten Allgemeinbildung versehene, Menschen sein, die dazu in der Lage sind neue Wege zu denken. Die dazu in der Lage sind Fehler anzuerkennen. Fehler sind nichts dramatisches – wir alle lernen durch Fehler. Aber nur, wer seine Fehler anerkennen kann ist dazu in der Lage sein Verhalten zu ändern. D.h. für mich, wir brauchen ganz gewiss das Gegenteil von Verwaltungspolitikern. Wir brauchen Menschen, die sich nicht scheuen, auch den kleinen Sachbearbeiter anzuhören und zu fragen, wie er mit der, oder der Richtlinie umgehen würde. Um Neuerungen eben auch mal von denen prüfen zu lassen, die sie hinterher umsetzen müssen. (Bildung G9/8).

Wir brauchen im Prinzip in der ‚großen‘ Politik Unternehmer – genau diese werden sich aber nie im Leben den Weg durch die Parteien antun! Denn solche Menschen wollen etwas erreichen und nicht erst mal einige Jahre ‚Radfahren‘ (nach unten treten, nach oben buckeln).

Unser Problem ist das Parteiensystem. Es kann doch nur jemand gewählt werden, der in einer Partei ist. Es kommt doch nur jemand in den Bundestag/ -rat, der in einer Partei ist. Genau das müsste beendet werden. Lt. Grundgesetz darf sich jeder zur Wahl stellen. Das wurde, meines Wissens nach, ausgehebelt, man muss mind. soundsoviele Unterschriften beibringen, um selbst als Partei überhaupt für die Bundestagswahl zugelassen zu werden. Wie soll das eine Einzelperson schaffen?“

