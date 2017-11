Jamaika: Die vieleckigen Quadrate der Sondierungsrunden

In den Sondierungsgesprächen der möglichweise später mal koalierenden vier Jamaika-Parteien erinnert manches an die Verhandlungen, die 1648 in das Ende des dreißigjährigen Krieges mündeten: Viele Jahre verbrachten die Gesandten damit, sich darauf zu verständigen, wer eigentlich über was sprechen dürfe und solle, wer zuerst einen Verhandlungsraum betritt und wen er zu grüßen hat. Das Wartenlassen gehörte zu den vornehmsten Gepflogenheiten und machte die Rangfolge klar.

Nun gut, man hat in Berlin nicht alles aus jener Zeit in die präkoalitionären Rituale übernommen. Einiges aber scheint schon durchaus menschlich zu sein: Etwa die Verhandlungen über die jeweilige Position der Beteiligten zu den Staatsfinanzen, die man im wesentlichen geklärt hatte, ehe ein Jamaika-Teilnehmer vom Rande, nämlich der Grüne Jürgen Trittin, das Ganze wieder in Frage stellte. Er bewegte sich damit in seiner selbstgeschaffenen Tradition, Verbindungen seiner Partei mit konservativeren Kräften möglichst zu verhindern.

Doch selbst ohne solche Grätschen scheint das gemeinsame Fundament von Tag zu Tag brüchiger, ehe der, um im Bild zu bleiben, Beton überhaupt getrocknet ist. Unabhängig von den täglich neuen oder auch alten Winkelzügen darf sich der Bürger darauf einrichten, im übertragenen Sinne weiterhin jener Prozedur zu unterliegen, die man schon lange vor dem Westfälischen Frieden kannte und die bei einigen sektiererischen Heilkundlern noch heute in Gebrauch ist: Das Schröpfen. Galt es seit dem Altertum, schädliche Stoffe mit dem Blut des Kranken aus dem Körper zu waschen, so ist die heutige Finanz- und Steuerpolitik damit recht treffend bezeichnet.

Nur, dass der Bürger gar nicht krank ist. Im Gegenteil. Er wuselt im Regelfall derart produktiv vor sich hin, dass der Staat mutmaßlich weit mehr Milliarden einnehmen wird (weiterhin), als man gesittet ausgeben kann. Die kostenwirksamen Pläne der Jamaika-Beteiligten von Mütterrente über Abschaffung des „Soli“ bis hin zu teuren „Klimaschutz“-Maßnahmen und Familienwohltaten summieren sich zwar auf mehr, als die Zusatzeinnahmen hergeben. Allerdings sind die Prognosen des Finanzministeriums betont pessimistisch gehalten: So etwa wird mit weit höheren Zinsbelastungen der Staatsschulden operiert, als tatsächlich denkbar ist. Nach diesen Plänen wären in der gesamten Legislaturperiode nicht mehr als 30 Milliarden Euro verfügbar, um eine eigene Note zu setzen – ganz klar, dass bei solchen Zahlen auch nicht eines der Großvorhaben umzusetzen wäre. Viel spricht allerdings dafür, dass mit den zu erwartenden Einnahmen schon Verstecken gespielt wird. In allen möglichen Positionen verbergen sich Reserven, die man vor dem politischen Gegner ebenso wie vor der Wählerschaft geheimhalten will – die genaue Kenntnis solcher hohen Zahlen wäre aber ja auch womöglich geeignet, die Bevölkerung zu verunsichern.

Alle Vorhaben der Jamaika-Beteiligten, und nur die wirklich großen, kämen auf 110 Milliarden Euro bis 2021. Da wirken 30 verfügbare natürlich winzig – durchaus erwünschter Nebeneffekt: Über Steuersenkungen oder auch nur weitere Aushebelung der Kalten Progression muss dann gar nicht mehr gesprochen werden. Wenigstens wären in den 110 Milliarden schon mal die Soli-Vorschläge der FDP mit drin. Auf der linksgrünen Seite, hier ist eine künftige Regierungspartei schon jetzt ganz bei der Opposition, widerstrebt den Politikern ein Vorhaben, das Reiche ebenso wie Ärmere begünstigen würde: Dann lieber niemandem etwas Gutes tun, solange auch Wohlhabende etwas davon abbekommen. Der Neidreflex sitzt eben tief und die Ideologie kann nicht aus ihrem engen Korsett.

Dass eine drastische Senkung der Mehrwertsteuer, die Schwarzarbeit fördert und den Dienstleistungssektor inklusive Handwerk und den Binnenkonsum massiv bremst, überhaupt nicht einmal diskutiert wird, ist schon bedenklich und spricht Bände. Schließlich belastet diese Konsumsteuer überproportional die einkommensschwächeren Haushalte, denen wenig Chancen für Rücklagen bleiben. Dabei rechnen die Sachverständigen allein für das nächste Jahr schon mit Mehreinnahmen des Staates in Höhe von 38 Milliarden Euro – mehr, als das Finanzministerium für die ganze Legislaturperiode einzuräumen bereit ist. Darin ist der günstige Schuldendienst nicht einmal berücksichtigt. Und die „Schwarze Null“ kann stehenbleiben. Denn das Füllhorn des Geldes der Bürger ergießt sich inzwischen über alle staatlichen Körperschaften.

Doch die in Jamaika wissen natürlich, was gut ist fürs Volk: Ehe man den Bürgern ihr Geld einfach lässt, plant man energetische Gebäudesanierung weiter zu fördern, Klimafonds und staatliche Förderung der Forschung und Entwicklung – als wäre das jemals zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis erfolgreich gewesen. Nur nebenbei: Wo sich die Erdatmosphäre doch ständig erwärmt, wozu dann riesige Dämmaufwendungen? Als Übungsmaterial für die Feuerwehren? Wenn die Grünen richtig prognostizieren, wird der Heizaufwand ja wohl eher geringer werden.

Nachdem nun aber klar ist, dass alles gut ist, was nicht zu mehr Autonomie des Bürgers führt, kommt man in der vermeintlichen Jamaika-Not auch mal wieder auf Privatisierungen. Bahn, Telekom-Anteile, die üblichen Verdächtigen. Mag so mancher Staatsbetrieb davon profitieren – wenn man aber Schienen und Züge verkauft, um zweifelhafte Subventionen durchhalten zu können, die schlimmstenfalls an anderer Stelle Verzerrungen verursachen, ist es weiter so, wie es immer war: Einmalige Einnahmen stehen dauerhaften zukünftigen Lasten gegenüber. So wirtschaftet ein Hasardeur. Was mit dem Geld anderer Leute aber lange gutgehen kann. Allerdings nicht ewig.

Reinhard Schlieker ist Redakteur und Moderator im Börsenstudio des ZDF