Der „Supereuropäer“ Schulz schadet Europa

In zerfleddertem Outfit seht der Mann vor einem großen, baufälligen Haus. Der nordöstliche Balkon ist bereits weggebrochen, die Wohnungen im Osten schotten sich ab. Tiefe Risse durchziehen das marode Gebäude. Doch der Mann im Vordergrund preist es als kommende Villa, in der alle Bewohner glücklich und zufrieden auf das Kommando einer Brüsseler Hausmeistergilde hören. Der Mann heißt Martin Schulz. Der Mann ist ein Träumer.

Helmut Schmidt, gewisse ein großer Europäer, hätte wohl seine politische Maxime wiederholt: Wer (solche) Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber immerhin: Mit seiner Zielvorgabe, bis 2025 die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen, verdeutlicht der eben wiedergewählte SPD-Vorsitzende, wohin mit ihm die Reise gehen soll: Abschaffung der Nationalstaaten, Vergesellschaftung von Vermögen und Schulden. Wer sich der Schulz‘ Vision nicht unterordnen mag, soll rausgeschmissen werden aus dem gemeinsamen europäischen Haus. Basta. Da kommt gewiss viel Freude bei unseren Nachbarn auf, die mal wieder den deutschen Kapo erkennen.

Schade, dass Martin Schulz diese Position nicht im Wahlkampf vertreten hat. Zu gerne hätte man gesehen, wie viele Bundesbürger ihm auf diesem Weg der Selbstaufgabe gefolgt wären. Denn das ist es, was dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments vorschwebt: Ein Kontinent mit Brüsseler Zentralregierung, die den Wettbewerb bei Steuern und Löhnen unterbindet. Die eine noch größere Umverteilungsmaschinerie in Gang setzt, um endlich Wohlstand für alle zu schaffen – bezahlt vornehmlich von Deutschland, das mit 13 Milliarden Euro schon heute der größte Nettozahler der Union ist. Da jubeln bestimmt all jene, die schon heute fürchten, dass die ohnehin kümmerlichen Renten und Arbeitslosengelder bald schon mit den vielen EU-Bürgern geteilt werden sollen, die keinen Cent in das deutsche Umlagesystem bezahlt haben. Oder bei den Sparern, welche die Nullzins-Politik der EZB mit hohen Einbußen finanzieren und dann auch noch eine Vergesellschaftung der Bankreserven fürchten müssen. Oder bei den deutschen Gut- und Besserverdienern, die nach Belgien schon heute die schwerste Abgabenlast zu tragen haben.

Für einen Vorsitzenden, der als Kanzlerkandidat gerade zwanzig Prozent seiner Wähler verloren und die SPD auf das historische Tief von 20,5 Prozent gedrückt hat, ist dies ein mehr als wagemutiges Vorhaben. Nichts deutet darauf hin, damit erfolgreich zu sein. Im Gegenteil: Unsere Nachbarn erwarten vieles von Europa, aber gewiss nicht, sich dem deutschen Öko- und Sozialwesen unterordnen zu müssen. Die Brexitianer auf der britischen Insel waren auch deshalb erfolgreich, weil sie mit der Aussicht auf die deutschen „Willkommenskultur” und hohen Standards auf dem Arbeitsmarkt Stimmung gegen Brüssel machen konnten. Bei den Polen, Tschechen und Ungarn kommt die Sorge hinzu, von der EU-Kommission auf einen linksliberalen Kurs gedrängt zu werden und die mühsam erlangte nationale Identität zu verlieren.

Selbst das Frankreich des Emmanuel Macron sieht Europa vor allem als Hebel um eigene Interessen durchzusetzen. Was von den Beteuerungen des jungen Präsidenten zu halten ist, hat Paris eben vorgeführt: Die Bankenaufsicht hat man Frankfurt weggeschnappt und die Leitung des Europäischen Militärausschusses mit einem deutschen General verhindert.

Hier ist Macron ganz in der Tradition der französischen Diplomatie: Paris lässt sich für große europäische Visionen feiern – die Rechnung wird dann nach Berlin weitergereicht. Zur Erinnerung: Mit der Einführung des Euro sollte die Vormacht der D-Mark beendet werden. Dies war die Bedingung von Präsident Mitterrand für die Zustimmung zur Deutschen Wiedervereinigung. Und wenn nun ausgerechnet Alexis Tsipras darauf drängt, dass die SPD in Berlin wieder mitregiert, dann weil sich der sozialistische Ministerpräsident, der in Griechenland viele Reformauflagen hintertreibt, noch mehr finanzielles Entgegenkommen erhofft.

Martin Schulz müsste dies alles wissen. Denn als Präsident des EU-Parlaments hat er die Widerstände und nationalen Begehrlichkeiten täglich erfahren müssen. Es ist ihm nicht einmal gelungen, seine sozialistischen Freunde etwa in Rumänien oder in Griechenland zum regelkonformen Regieren zu bewegen. Vor allem dürfte Schulz das Kräfteverhältnis nicht verborgen sein: Von den 750 Abgeordneten im EU-Parlament stellt Deutschland gerade mal 96. Davon gehört die Hälfte linken bis sehr linken Parteien an. Wie fallen wohl die Abstimmungsergebnisse aus, wenn das Europäische Parlament tatsächlich über die Verteilung der Gelder entscheiden darf? Und vor allem darüber, wer die Rechnungen bezahlt. Mit dieser Vision stärkt Schutz Europa nicht, er spielt vielmehr den Euro-Skeptikern in die Hände und vertieft die Gräben.

Denn wie so oft ist auch hier das gut gemeinte das Gegenteil von gut. Nicht wer nationale Kompetenzen und noch mehr deutsches Steuergeld nach Brüssel abgibt, ist ein guter Europäer; sondern wer auf die Balance eben dieser nationalen Eigenheiten achtet und niemanden überfordert. Deshalb hat Gerhard Schröder im Wahlkampf 1998 versprochen, „nicht noch mehr deutsches Geld in Brüssel zu verbraten”. Er war der letzte erfolgreiche Kanzlerkandidat der SPD.