Das geschichtslose Land

Eine Geschichtsvergessenheit, wie man sie noch nie kannte, ist heute geradezu zum Markenzeichen des öffentlichen Diskurses geworden. Wer auf Vergleichbares in der Historie hinweist, worum es auch immer gehen mag, setzt sich sogleich dem Vorwurf aus, ein Gestriger oder gar Ewiggestriger zu sein.

Dabei gilt weiterhin sicherlich der Satz, dass derjenige, der die Vergangenheit nicht kenne, verurteilt sei, sie nochmals zu durchleben. Lediglich in einer Hinsicht ist in Deutschland das Lernen aus der Geschichte erlaubt: dann nämlich, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht. Da kann man sich vor Vergangenheitsbezügen kaum noch retten – was den Publizisten Henryk M. Broder schon zu der Bemerkung hinriss, dass die Zahl und der Elan der Widerstandskämpfer umso größer werde, je länger „der Führer“ tot sei.

Seien wir nachsichtig, lassen wir die Aktivisten in Ruhe und sehen uns einmal die eher zivilisierten Teile des öffentlichen Lebens an. Beispiel Zuwanderung: Die überwiegend unkontrollierte Einwanderung hat das Land seit September 2015 vor Probleme gestellt, die man so zuvor nicht kannte. Es sei denn, man hätte ein wenig historisches Bewusstsein. Der Geschichtswissenschaftler Ian Morris schreibt in seinem epochemachenden Werk „Krieg – wofür er gut ist“ eine überzeugende Analyse des Ausbruchs tödlicher Konflikte, die aufgrund von Wanderungsdruck in der Geschichte entstanden.

Die sogenannte Völkerwanderung ist den meisten Schulabgängern wohl noch im Gedächtnis – welche Folgen diese jedoch auch für die kleineren

Siedlungsgebiete außerhalb und am Rande des Römischen Reiches hatte, beleuchtet Morris auf eine neue Weise: Kleinere Völkerschaften wurden schlicht gezwungen, auf das Territorium der Nachbarn auszuweichen, weil andernfalls ihre Vernichtung angestanden hätte. Dort aber, je nach Lage der Übermacht, wurden sie entweder assimiliert, oder sie übernahmen das Territorium einfach selbst.

Zivilisatorischer Fortschritt

Die Bildung größerer Staatseinheiten sieht Morris denn folgerichtig als zivilisatorischen Fortschritt: Je größer die Einheit, desto weniger Menschen waren rechtlos und demzufolge vom Tod bedroht. Starb in der Steinzeit und noch bis ins Mittelalter jeweils einer von zehn Menschen eines gewaltsamen Todes, so ist das Verhältnis bei uns heute unter eins zu tausend – ungeachtet verheerender Kriege wie der beiden Weltkriege. Die Folgerung dürfte sein: Unerwünschte Wanderungen verursachen Chaos, provozieren Gegenbewegungen und erzeugen Gewalt.

Es rächt sich, dass historische Denkweisen bei den politisch Handelnden nicht länger verankert sind. So lässt sich die weitgehend als sakrosankt verankerte Behauptung, ein steigender Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre sei direkte Ursache der globalen Erwärmung, bei einem Blick in die Erdgeschichte zumindest anzweifeln; denn es gab häufig höhere Konzentrationen bei gleichzeitig globalen Kaltzeiten. Eine Erwärmung fand meist statt, ehe die Konzentration zunahm – also eher das Gegenteil der Kausalität.

Gleichwohl hören wir immer wieder von „Jahrhundertfluten“ oder nie da gewesenen Wirbelstürmen – obwohl die natürlich alle schon einmal da gewesen sind, häufig sogar schlimmer. Dass die verheerenden Stürme anfangs des 20. Jahrhunderts nicht so viel Schaden anrichteten wie ein moderates Unwetter heute, liegt schlichtweg daran, dass die versicherten Werte angesichts des niedrigeren Wohlstandsniveaus auch niedriger waren. Aber solche einfache Erklärungen könnten, wie es ein Minister auszudrücken p egt, „die Bevölkerung verunsichern“.

Land der Superlativmission

Und so zieht sich die Superlativmission durch die Medien, natürlich auch bei der Schere zwischen Arm und Reich, die sich angeblich immer weiter öffnet. Stimmte das, müssten wir, nach Jahrzehnten solcher Schreckensmeldungen, bis auf die paar Superreichen alle längst verhungert sein.

Der imaginäre Mangel an Gerechtigkeit hielt nicht nur einen Wahlkampf lang, sondern wird weiter unser Thema bleiben, weil natürlich niemand zu Kenntnis nimmt, wie ungerecht es auf deutschem Boden noch vor hundert Jahren zugegangen ist und welche Chancen heute in der Tat jeder hat, der hier aufwächst. So führt die Weigerung, einen Blick zurückzuwerfen, auf vielen Gebieten keineswegs direkt zum Fortschritt, sondern lediglich zu mieser Stimmung und trübem Gemüt.

Souveränität besitzt man nur, wenn man sich und sein Handeln in Relation setzen kann – in unserem Fall wäre das die Zeit, die jüdisch-christliche, römische, deutsche und europäische Geschichte. Was nebenbei zu einer gewissen Demut führt. Welche wiederum den Deutschen gut zu Gesicht stünde, die nach verheerendem Unheil, das sie über Europa gebracht haben, nun nirgendwo als moralisch überhebliche Vorbilder gefragt sind, ganz gewiss nicht.

Verdummen wir, geschichtslos und energiegewendet, besser allein und verkaufen Tribünentickets zum Zusehen an den vernünftigen Rest der Welt.

Reinhard Schlieker ist Redakteur und Moderator im Börsenstudio des ZDF

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 12/2017 von Tichys Einblick erschienen >>