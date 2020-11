Corona und Intellektuelle

Als dieser Gastbeitrag hier eingestellt wurde, ging die Meldung ein, dass erstens eine aktuelle Johns Hopkins Studie sagt, „COVID-19 Has ‚Relatively No Effect on Deaths‘ in U.S.“, Covid-19 habe verhältnismäßig wenig Einfluss auf die Zahl der Toten in den USA. Und dass diese Studie zweitens nach wenigen Tagen nicht mehr offiziell zu sehen war. – Diesem Beitrag von Stefan Barme werden weitere zu dem Corona-Thema folgen, welches von offizieller Seite leider von Anfang an intransparent und einseitig dargestellt wird.



Seit dem Sommer gehen in Deutschland (und in vielen anderen Staaten) die Menschen in sehr großer Zahl auf die Straßen, um gegen die vollkommen unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen und die drastischen Beschneidungen ihrer Grundrechte zu demonstrieren – und zwar friedlich. Es ist die Mitte der Gesellschaft, die „Wir sind das Volk!“ skandiert und in aller Deutlichkeit ihren Unmut bekundet. Auffällig ist, dass sich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe durch Absenz bzw. Regierungs- und Mainstreamtreue hervortut: unsere Intellektuellen (und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch die Künstler). Dabei sind zwei Grundmuster zu erkennen:

Einige Intellektuelle ziehen sich auf die Position zurück, dass ihnen als medizinischen Laien angesichts des Streits zweier Gruppen von Wissenschaftlern eine eigene Beurteilung des Corona-Kasus schlichtweg unmöglich sei; und andere geben deutlich zu erkennen, dass sie dem Corona-Köhlerglauben erliegen. Betrachten wir hierzu zwei prominente Beispiele:

Am 15. November des sich nun seinem Ende nähernden Annus horribilis erklärte der bekannte Publizist Henryk M. Broder in einem Gespräch (ab Minute 14:46) mit dem Autor und Philosophie-Blogger Gunnar Kaiser in Bezug auf die Corona-Kritiker Ken Jebsen („KenFM“) und Michael Wendler, die von Broder als Verschwörungstheoretiker eingestuft werden: „Aber ich denke, das sind arme Schweine, und die sitzen da und haben Angst, genauso wie ich, und suchen verzweifelt nach einer Erklärung. Und es gibt keine rationale Erklärung. Es gibt keine rationale Erklärung. Und ich findʼs ja toll, dass sich Experten, Virologen, Epidemiologen uneinig sind. Man kann da auch nicht einer Meinung sein. Und ich weiß auch nicht, ob einer unrecht hat, es kann sein, dass sie alle recht haben, aber der eine nur dienstags und der andere nur Freitagvormittag (…) Ich bin da vollkommen ratlos.“

Als der Philosoph Peter Sloterdijk in einem Interview mit der Berliner Zeitung am 5. September dieses Jahres gefragt wurde, ob er das von der Stadt Berlin ausgesprochene Verbot von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen (das schließlich wieder aufgehoben wurde) nachvollziehbar fände, gab er folgende Antwort: „Nicht nur nachvollziehbar, sogar unvermeidlich angesichts der Tatsache, dass solche Demonstranten zusammenkommen, um gegen die Hygienevorschriften nicht nur zu protestieren, sondern um gegen sie zu verstoßen. Ich kann diese Leute nicht verstehen. Da fehlt mir offenbar ein Sensorium oder ich habe im Laufe meines Lebens meine Protestenergien für andere Themen verbraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, was einen Menschen dazu bringen kann, ans Brandenburger Tor zu gehen und zu rufen: „Ich glaube nicht an die Corona-Gefahr.“ Das kommt mir so vor, als würden Globalisierungsgegner verkünden, dass sie mit der Erdrotation nicht einverstanden sind. Auch mir wäre es lieber, es gäbe Pandemien nicht, doch was gegenwärtig in den USA, in Brasilien, in Indien, in Peru und neuerdings auch wieder in Spanien und Frankreich geschieht, diese rasende Ausbreitung eines unsichtbaren perfiden X namens Sars-CoV-2 von Mensch zu Mensch, das ist doch keine bloße Glaubensangelegenheit.“

Broders und Sloterdijks Äußerungen stehen paradigmatisch für das Versagen unserer Intellektuellen im Angesicht des weltweiten Corona-Schwindels. Von Kants „Sapere aude!“ scheinen sich diese Köpfe gänzlich verabschiedet zu haben, und das, was anderen Zeitgenossen, die bei weitem keine so eindrucksvolle intellektuelle Vita aufweisen wie unsere Denker und Schreiber, schon nach wenigen Mausklicks gelingt, nämlich die Corona-Story als das zu durchschauen, was sie ist, eine gigantische, weltumspannende Lüge, ist einem Großteil der deutschen Geistesgrößen, Autoren und Künstler offenkundig nicht möglich. So weit, so erschreckend … Der nicht zur intellellen Sphäre gehörende, aber immerhin mit einem gesunden Menschenverstand gesegnete „Normalbürger“ wird jedenfalls nach wenigen Exkursionen durchs Internet abseits des Mainstreams, ja sogar schon nach zwei, drei Mausklicks beispielsweise auf die folgenden unwiderlegbaren, leicht nachzuprüfenden und zudem komplett konspirationsfreien Fakten stoßen:

Erstens: Die Existenz des Sars-Cov-2-Virus ist noch kein einziges Mal wissenschaftlich nachgewiesen worden, es gibt bis heute kein Isolat: „Der erfahrene Virologe Charles Calisher hat ebenfalls weltweit alle je veröffentlichten Studien auf die Frage hin untersucht, ob Sars- Cov-2 jemals in Reinform isoliert und als replikationsfähiges Wildvirus nachgewiesen wurde. Die Antwort dazu lautet: Nein. Seit dem ersten Tag der „Pandemie“ wurde weltweit noch kein einziger echter Nachweis für Sars-Cov-2 erbracht. Bislang ist Sars-Cov-2 lediglich eine Theorie, ein Phantombild eines angeblichen Erregers, nichts weiter. Alle bisherigen „Nachweise“ waren keine Nachweise, sondern gentechnische Rekonstruktionen. In keinem Fall wurde auch nur das erste Kochʼsche Postulat eingehalten, geschweige denn alle vier. Weltweit existiert kein Experiment und keine Studie, die einen Kausalzusammenhang zwischen Sars-Cov-2 und der angeblich von ihm ausgelösten Krankheit Covid-19 unter Einhaltung der wissenschaftlichen Grundsätze des Erregernachweises belegen würde.“ Ausführliche Widerlegungen der Behauptung eines Sars-Cov-2-Nachweises bzw. Sars-Cov-2- Isolats finden sich hier und hier.

Zweitens: Der zum Nachweis einer Infektion mit dem Corona-Virus eingesetzte PCR-Test besitzt letztlich keinerlei Aussagekraft bzw. ist hochgradig unzuverlässig, was inzwischen auch von einem portugiesischen Berufungsgericht sowie von der Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin festgestellt wurde: „Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat bestätigt, dass PCR-Tests eigentlich nicht in der Lage sind, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes festzustellen.“

Die Tatsache, dass der PCR-Test nur auf sehr kurze Sequenzabschnitte prüft und nicht auf ein vollständiges Genom, welches einem behaupteten krankmachenden Virus zugeordnet wird, reicht an und für sich aus, um zu verstehen, dass der PCR-Test ungeeignet ist. Die „10 Gene“ (insgesamt 29.803 Nukleotide lang) des behaupteten Corona-Virus (SARS-CoV-2) sind allesamt nur aus sehr kurzen Stückchen an Nukleinsäuren (ca. 21 bis 25 Nukleotide lang) zusammengesetzt worden. Jedes einzelne „Gen“ der insgesamt 10 Gene besteht also im Schnitt aus ca. 3.000 Nukleotiden. Von 2 „Genen“ werden mittels PCR nur Bruchteile mit einer Länge von ca. 250-280 Nukleotiden „nachgewiesen“, woraufhin unzulässiger Weise behauptet wird, dass man das Vorliegen dieser 2 Gene bewiesen hätte. In Wirklichkeit wird noch nicht einmal das nachgewiesen, sondern lediglich RNA-Partikel, die in ungefähr dieser Länge vorliegen.

Mit anderen Worten bedeutet das folgendes: Stellen wir uns ein Buch vor mit 10 Seiten. Jede Seite beinhaltet einen anderen Text mit 3.000 Buchstaben. Jetzt kommt jemand mit einem Test daher und sucht nach 250 Buchstaben auf jeweils 2 der 10 Seiten im Buch. Findet er diese auf, behauptet er, dass er eindeutig das Kochbuch von z. B. Tim Mälzer gefunden hat, wobei das Buch von Tim Mälzer noch nie jemand in Gänze gesehen hat. Die Vorlage für den PCR-Test basiert auf einem gedanklichen Konstrukt, welches durch ein Alignment zustande gekommen ist. Aus einer Arroganz heraus behauptet er auch, dass diese 250 Buchstaben in keinem anderen Buch auf der Welt existieren, ohne jedoch zu wissen, wie viele Bücher überhaupt existieren und ohne deren Inhalt zu kennen. Jetzt wird aber noch einer oben draufgesetzt, denn derjenige behauptet nicht (nur), ein spezifisches Buch gefunden zu haben, er sagt gleichzeitig, dass das Buch eine Suppe kocht (Behauptung, ein positiver Test würde eine Infektion nachweisen). Sie sehen, es wird immer absurder. Die wohl beste und detaillierteste Darstellung des PCR-Betrugs bietet dieses brillante Video oder alternativ hier.

Drittens: Es gibt keine Übersterblichkeit in Deutschland, was auch für andere Länder, wie beispielsweise das angeblich besonders hart getroffene Großbritannien gilt. Aus einer Vielzahl von Studien ergibt sich, dass die Letalität von Covid-19 bei ca. 0,1 Prozent und damit im Bereich einer starken Influenza liegt. In Bezug auf die Mortalitätsrate ergibt sich für Deutschland, Österreich und die Schweiz ein noch „harmloseres“ Bild, denn selbige bewegt sich im Rahmen der während einer milden Grippe-Saison üblichen Werte. Ebenso erfreulich und vor dem Hintergrund des Corona-Narrativs höchst erstaunlich ist die Tatsache, dass es 2020 weniger Atemwegserkrankungen gab als 2019. Und: 2020 waren weniger Erkrankte auf der Intensivstation und insgesamt wurden auch weniger beatmet als im Vorjahr. Die Auswertung offizieller Daten und Zahlen ergibt, „dass SARS-CoV-2 und die nachfolgende Erkrankung COVID-19 nichts Außergewöhnliches sind. Außergewöhnlich sind dagegen die Reaktionen auf das Virus, die Regierungen an den Tag legen, und von denen man sich fragen muss, wie viel zur Übersterblichkeit des Jahres 2020 diese Reaktionen beitragen, denn europaweit mehren sich die Berichte, dass Selbstmordraten in die Höhe schnellen, dass die Sterblichkeit an Schlaganfällen, Krebs und Herz-Kreislaufleiden gestiegen ist, weil sich Erkrankte nicht mehr ins Krankenhaus trauen.“

Viertens: Atemschutzmasken schützen nach Aussage zahlreicher Studien bzw. Experten nicht nur nicht vor dem Sars-Cov-2-Virus (oder anderen Viren), sie sind sogar gesundheitsschädlich, unter anderem deswegen, weil sie, wie eine Laboruntersuchung ergab, hervorragende Biotope für Keime darstellen.

Fünftens: Nach den beiden Großdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am 1. und 29. August in Berlin ist es weder zu einem Anstieg bei der Belegung von Intensivbetten noch zu einer Zunahme von Arztbesuchen gekommen. https://telegra.ph/Prof-Streeck-und-seine-wirren-Corona-Thesen-09-19 sowie: https://www.pboehringer.de/infektionsschutzgesetz-gegen-buergerrechte/ und: https://corona-transition.org/bmg- bmi-lagebild-des-krisenstabs-gelangt-an-die-offentlichkeit.

Sechstens: Es gibt keine wissenschaftliche Virologie, vielmehr hat sich diese „Disziplin“ im Jahre 1951 selbst erledigt: „Bis 1951/52 glaubten die Virologen, dass es sich bei einem Virus um ein toxisches Eiweiß oder Enzym handele, das sowohl direkt seine giftige Wirkung entfaltet als auch sich im Körper vermehrt, ausbreitet und obendrein zwischen Menschen und Tieren übertragen werden kann. Von dieser Idee verabschiedeten sich Medizin und Wissenschaft im Jahr 1951, weil weder die Darstellung der vermuteten Viren mittels Elektronenmikroskop noch die Durchführung der notwendigen Kontrollexperimente jemals gelingen wollte. Man musste sich eingestehen, dass auch aus dem Zerfall von kerngesunden Tieren, Organen und Geweben identische Überbleibsel hervorgehen, denen man ursprünglich den Namen „Virus“ verliehen hatte. Im Grunde hatte sich die Virologie somit selbst widerlegt und ihre Basis pulverisiert.“

Siebtens: Es ist mitnichten so, dass sich in Sachen Corona zwei gleichermaßen seriöse bzw. qualitativ und quantitativ gleichwertige Lager gegenüberstehen. Vielmehr haben wir auf der einen Seite einen nicht habilitierten Prof. Dr. (?) Christian Drosten (hier und hier),der ein kooperativ-finanzielles Näheverhältnis zum Impfpapst Bill Gates unterhält, einen Prof. Dr. Hendrik Streeck, dem der Münsteraner Ausnahmenaturwissenschaftler Raphael Haumann Unwissenschaftlichkeit, ja Dilettantismus, nicht vorgeworfen, sondern nachgewiesen (!) hat, sowie einen anmaßenden Tierarzt namens Prof. Dr. Lothar H. Wieler („Regeln dürfen niemals hinterfragt werden“), wobei noch hinzukommt, dass das Robert- Koch-Institut politisch gesteuert wird und dementsprechend unwissenschaftlich arbeitet und Zahlen präsentiert, die „nichts wert“ sind, wie der Medizinprofessor Matthias Schrappe, ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrats Gesundheit, am 23. November in einer Live- Sendung des ZDF betonte; auf der anderen Seite haben wir eine Vielzahl international renommierter Experten, wie etwa Prof. Dr. John P. A. Ioannidis von der Universität Stanford, einer der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler, sowie zehntausende Mediziner und Gesundheitsspezialisten und nicht zuletzt auch noch Dr. Wodarg, der im Unterschied zu dem immerhin über einen Studienabschluss verfügenden Herrn Drosten nicht maßgeblich zum Schweinegrippeskandal von 2009 beigetragen, sondern diesen maßgeblich aufgedeckt hat.

Man muss sich indes gar nicht mit Letalitäts- und Mortalitätsraten, der Unzuverlässigkeit des PCR-Tests, der Intensivbettenbelegung usw. befassen, nein, es genügt mit offenen Augen und gesundem Menschenverstand die Nachrichten zu verfolgen und sich das Tagesgeschehen auf unseren Straßen anzuschauen. Wenn hierzulande tatsächlich ein hochgefährliches todbringendes Virus grassierte, wäre es niemals so, dass beinahe ausschließlich ältere Menschen (mit Vorerkrankungen) sterben; es wäre niemals erlaubt, mit irgendwelchen Masken, Tüchern oder Schals vor dem Gesicht herumzulaufen, sondern es gäbe eine FFP- Maskenpflicht oder man dürfte das Haus gar nur noch in einer Art Weltraumanzug (mit Helm, Handschuhen usw.) verlassen; niemals würden Jens Spahn und andere Politiker dichtgedrängt (und ohne FFP-Maske) Fahrstuhl fahren; Kantinen wären, so wie Restaurants, Cafés etc., geschlossen; dichtes Gedränge würde nicht nur in Supermärkten und anderen Geschäften verhindert werden, sondern auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln; es würde strengstens dafür Sorge getragen werden, dass man etwa beim Obstkauf im Supermarkt oder auf dem Bauernmarkt nicht einige Äpfel mit unbehandschuhten bzw. nicht desinfizierten Händen anfasst und einige Exemplare nach der Begutachtung wieder ins Körbchen zurücklegt; die Damen und Herren der Polizei und der Ordnungsämter würden bei der Aufnahme der Personalien niemals die Abstandsregel missachten, niemals die Ausweispapiere der Bürger ohne Handschuhe anfassen und sie würden auch niemals nach dem Ende einer Versammlung von Corona-Gegnern, wenn sie davon ausgehen können, dass nicht mehr gefilmt wird, gleich die Masken vom Gesicht nehmen und sich, ohne den erforderlichen Abstand einzuhalten, besprechen. Dem Aufwachen behilflich sein sollte auch das Faktum, dass die vermutlich schon in der Antike existente, aber erst für das 16. Jahrhundert erstmalig nachgewiesene Grippe derzeit offenbar dabei ist, sich von der Menschheit zu verabschieden: „Bisher nur 16 Grippefälle in Bayern registriert“.

Man könnte jetzt noch mehr Beweise dafür anführen, dass hierzulande kein außergewöhnlich gefährlicher Virus oder gar ein Killervirus in Umlauf ist, was wir uns aber ersparen und stattdessen lieber zusammenfassen wollen: „Es gibt eine völlig unbegründete öffentliche Hysterie, die von Medien und Politikern angetrieben wird. Das ist empörend. Das ist der größte Schwindel, der je einer ahnungslosen Öffentlichkeit angetan wurde.“

Angesichts der Absurditäten dieses gargantuesken Betrugs sind viele Menschen vollkommen fassungslos und raufen sich die Haare, betrachtet man die Maßnahmen jedoch vor dem Hintergrund des vom Weltwirtschaftsforum (WEF) propagierten „Great Reset“, der letztlich darauf abzielt, einen weltweiten Öko-Kommunismus bzw. total überwachten Sklavenstaat unter der Herrschaft der Ultra-Reichen (Finanzelite, Big Tech, Big Pharma, digital-militärischer Komplex) zu etablieren, so erkennt man, dass wir es hier mit der Abarbeitung einer Agenda zu tun haben. Betrachten wir hierzu zwei Beispiele: Der Mittelstand wird systematisch zerstört und man verleidet den Bürgern das Shoppen, da man ihnen selbiges langfristig ganz aberziehen will: In den „8 Vorhersagen für die Welt im Jahr 2030“ heißt es, dass das Einkaufen in besagtem Jahr nur noch „eine ferne Erinnerung“ sein wird, da die Menschen „sich bei Bedarf ausleihen, was sie brauchen“. Die Restaurants sind geschlossen, da man die Menschen auch in Sachen Fleischkonsum schon einmal auf das Jahr 2030 einstimmen will, denn gemäß dem „Great Reset“ werden wir in dieser rosigen Zukunft viel weniger Fleisch essen: „ähnlich wie unsere Großeltern werden wir Fleisch eher als Leckerbissen denn als Grundnahrungsmittel behandeln“.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie sich das Versagen unserer Intellektuellen im Hinblick auf das Corona-Märchen erklären lässt. In dem YouTube-Video , aus dem oben bereits zitiert wurde, führt Henryk M. Broder gleich zweimal das Lieblingsargument der intellektuellen Corona-Jünger bzw. Corona-Agnostiker ins Feld (ab Minute 13:35 und ab Minute 14:08): „Man kann sowas global nicht inszenieren.“ Broder, der seit vielen Jahren auf amüsante und geistreiche Weise das Geschehen im Irrenhaus Bundesrepublik kommentiert, irrt hier, denn Inszenierung ist nicht nötig, so etwas wie die Corona-Krise ist sozusagen eine Art Selbstläufer, da die Initiatoren dieser Virus-Plandemie sich auf das Phänomen der Massenhysterie verlassen können. Über typische Massenhysterien ist auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite zu lesen: „In Soziologie und Psychologie wird unter Massenhysterie ein Phänomen verstanden, bei dem sich kollektive Illusionen von Bedrohungen, ob nun real oder eingebildet, in einer Bevölkerungsgruppe als Resultat von Gerüchten und Ängsten ausbreiten (…) Eine verbreitete Art von Massenhysterie tritt auf, wenn eine Gruppe von Leuten glaubt, sie würden an der gleichen Krankheit oder den gleichen Beschwerden leiden. Dies wird manchmal als psychogene Massenerkrankung oder epidemische Hysterie bezeichnet“ (Übersetzung von Raphael Haumann). Der schottische Journalist und Schriftsteller Charles Mackay (1814–1889) schreibt in seinen „Memoirs of extraordinary popular delusions and the madness of crowds“ (dt.: „Zeichen und Wunder. Aus den Annalen des Wahns“): „Wir sehen, dass ganze Gesellschaften plötzlich ihre Gedanken auf ein einziges Thema fixieren und den Verstand dabei verlieren; dass Millionen von Menschen gleichzeitig von einer einzigen Wahnvorstellung ergriffen werden, bis ihre Aufmerksamkeit von einem neuen Aberwitz erfasst wird, der interessanter ist als der erste“ (Übersetzung von Raphael Haumann). Selbstredend ist es alles andere als schwierig, eine solche Massenhysterie global zu initiieren, denn es genügt zu behaupten, in China sei ein Killervirus aufgetreten, das sich inzwischen möglicherweise auch auf andere Länder und Kontinente ausgebreitet hätte. Dadurch werden rund um den Erdball die Menschen in Panik versetzt, jeder, der mal hustet oder niest oder einem Chinesen begegnet ist, wird sofort das Schlimmste denken, gleich zum Arzt rennen und sich alsbald testen lassen, woraufhin die Zahlen der „Corona-Fälle“ explosionsartig ansteigen und noch mehr Angst und Panik verbreiten werden (Stichwort „Test-Pandemie“).

Die entweder in tiefem Schweigen verharrenden oder zustimmenden Intellektuellen können oder wollen offenkundig auch keinerlei Verbindung zwischen der unter anderem mit manipulierten bzw. gefälschten Bildern bewusst geschürten Corona-Hysterie und dem „Great Reset“-Projekt des demokratisch nicht legitimierten Weltwirtschaftsforums (WEF) des Herrn Schwab und anderer globaler Eliten erkennen, was umso mehr überrascht, als diese Möchtegern-Pantokratoren gar keinen Hehl aus ihren größenwahnsinnigen Plänen machen und uns auch ganz offen sagen, welch wunderbare, einmalige Chance die Corona- Krise doch für den Umbau der gesamten Menschheit (in ihrem Sinne!) biete. „Sie werden nichts besitzen, und Sie werden glücklich sein“ heißt es dreist in einem Propaganda-Film des WEF, und um unser Glück zu komplettieren, bekommen wir Transhumanismus und totale Überwachung noch gratis dazu. Die Reserviertheit bzw. Blindheit der Intellektuellen im Hinblick auf Corona und den Nexus zwischen Corona und „Great Reset“ mag in Teilen tatsächlich auf Informationsdefizite zurückzuführen sein, weitaus wahrscheinlicher ist jedoch, dass wir es hier mit einer Art „sacrificium intellectus“ zu tun haben: Man will unbedingt vermeiden, auch nur in der Nähe des Hautgout einer „Verschwörungstheorie“ (die inzwischen weitestgehend den „Nazi“ ersetzt hat) verortet zu werden, da man keinesfalls mundtot gemacht werden will, was sich heutzutage hierzulande durchaus rasch zu einer sozialen Ächtung ausweiten könnte, in jedem Falle aber einen allgemeinen Aufmerksamkeitsverlust, einen Leserschwund sowie nicht zuletzt auch merkliche finanzielle Einbußen zur Folge hätte.

Geht man davon aus, dass das Coronavirus gezielt als Instrument zur Umsetzung des „Great Reset“ genutzt wird, dann impliziert dies freilich ein durch und durch böses Agieren seitens eines Teils der globalen Eliten, eine Annahme, die indes ausgesprochen unpopulär ist, da sie, ungeachtet der Ubiquität des Bösen („Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier“; William Shakespeare, „Der Sturm“), dem Menschenbild sehr vieler Zeitgenossen eklatant widerspricht. Als „causa ultima“ mag hier jene mangelnde Sensibilität für das Böse mit im Spiel sein, die der Nobelpreisträger Konrad Lorenz schon in den 1970er Jahren konstatierte: „Das Werturteil gut oder böse ist aus der Welt verschwunden (…) Die menschlichen Empfindungen für Ethisches und Ästhetisches sind eng miteinander verwandt. Mit dem Schwinden des Gefühls für das Gute und das Böse schwindet auch der Sinn für das Schöne und das Hässliche. Die Welt wird rapide hässlicher.“ Es fragt sich allerdings, ob wir es hier nicht mit einem viel älteren Phänomen, einer Konstante in der menschlichen Mentaldisposition zu tun haben: „Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie am Kragen hätte“, frohlockt Mephisto in Goethes „Faust“.

Eine weitere Erklärung für die Selbstaufgabe von Intellektuellen in Zeiten des Corona-Spuks und der „Great Reset“-Eschatologie könnte in der Fortschrittsgläubigkeit, die vielen (keineswegs nur linken) Denkern eigen ist, zu finden sein: „Der Begriff eines universalen notwendigen Fortschritts (…) ist der Mythos der Moderne. Es ist der Gedanke eines Fortschritts, der irgendwie eine schlechthinnige Verbesserung meint, also eine solche, die zu keinem Preis in Relation gesetzt werden kann und sich mit Notwendigkeit durchsetzt. „Fortschrittliche Menschen“ sind solche, die diese Notwendigkeit erkannt haben und sich auf ihre Seite stellen. Was sich dem Fortschritt entgegenstellt, landet auf dem „Müllhaufen der Geschichte“.“ Das Corona-Virus würde dementsprechend als temporär begrenzte Rache der Natur bzw. als notwendigerweise hinzunehmendes Tal der Tränen auf dem Weg in die von Klaus Schwab prognostizierte schöne neue Welt interpretiert werden.

Für unsere Ursachenforschung ist schließlich ein weiterer Aspekt von großer Bedeutung: Wie Sebastian Haffner in seiner Betrachtung des Nationalsozialismus herausgearbeitet hat, korrelieren ein hoher Bildungsgrad und eine überdurchschnittliche Intelligenz nicht zwangsläufig mit einem guten Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen und einem hohen Maß an gesundem Menschenverstand: „Das Hausmädchen und der Universitätsprofessor neigen gleichermaßen dazu, eher eine überzeugend vorgetragene Behauptung zu glauben, als ihren fünf Sinnen und ihrem Urteilsvermögen zu trauen.“ Frappierend auch die Parallelen zwischen Nazi- und Corona-Propaganda: Wie ersterer geht es auch letzterer nicht darum, auf der Verstandesebene zu überzeugen, vielmehr richtet sie sich an unsere Emotionen und an unsere Phantasie und zielt darauf ab, durch ständige Wiederholungen ein bestimmtes Bild in unseren Köpfen zu zementieren, welches sich, so Sebastian Haffner (op. cit., S. 107), „nicht durch Nachdenken oder die Wirklichkeit korrigieren“ lässt.

Neben diesen philosophischen und psychologischen Erklärungsversuchen ist schließlich noch ein weiterer Gesichtspunkt in Betracht zu ziehen. Bei nicht wenigen Intellektuellen dürfte das klägliche Scheitern im Hinblick auf die Corona-Erzählung auf eine ganz banale Ursache zurückzuführen sein: Ihre intellektuelle Eitelkeit verbietet es ihnen, einzugestehen, dass sie sich ebenso wie Hinz und Kunz über den Löffel haben barbieren lassen: „Es ist leichter die Leute zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden“ (Mark Twain). Indes: Da die Erscheinungen unserer Lebenswelt in der Regel multikausal zu erklären sind, dürfte die Kapitulation von Intellektuellen vor der Corona-Schimäre wohl auf einem individuell jeweils unterschiedlich gearteten komplexen Zusammenspiel von mehreren der oben genannten Faktoren beruhen.

Stefan Barme