Bikini als Bekenntnis? Wenn der Sport zur politischen Bühne wird

Erstmals soll im März 2021 ein World-Tour Turnier im Beachvolleyball für Frauen in Katar stattfinden. Zwei Spielerinnen der deutschen Mannschaft, Karla Borger und Julia Sude, werden an diesem Turnier nicht teilnehmen. Die Begründung dafür liegt an den Kleidervorschriften für Frauen: Laut Vorschrift der Behörden in Katar, müssen Frauen beim Beachvolleyball knielange Hosen und T-Shirts tragen.

Die beiden deutschen Spielerinnen haben das Turnier abgesagt und das gegenüber dem Spiegel so begründet: „Unser Sport ist verdammt anstrengend. Wir passen uns in jedem Land an, wo wir können. Aber wir sind es einfach nicht gewohnt, bei solchen Temperaturen mit dieser Kleidung zu spielen.“ Sude ergänzte: „Wir wollen das nicht mittragen. Es geht gar nicht um wenig anhaben oder nicht. Es geht darum, dass wir in unserer Arbeitskleidung nicht unsere Arbeit machen können.“ Sie wiesen außerdem darauf hin, dass bei der Leichtathletik-WM 2019 in Katar die Sprinterinnen auch in ihrer normalen Arbeitskleidung angetreten sind.



Als ich die Nachricht über diese zwei Frauen las, war mein erster Gedanke: Richtig und vernünftig so. Andere Länder andere Sitten. Wenn es einem nicht passt, was in anderen Ländern für Vorschriften und Sitten herrschen, dann bleibt man eben zuhause. Warum sollte man auch plötzlich andere Arbeitskleidung tragen, nur weil man woanders ist. Der „Arbeitgeber“ bleibt ja in diesem Zusammenhang immer noch Deutschland und bei dem tragen die Beachvolleyball-Spielerinnen eben Sport-Bikinis. In Katar können bereits im März die Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius steigen. Die Spielerinnen dort hätten einen großen Heimvorteil allein schon deswegen, weil sie das Wetter gewohnt sind und die Kleidung, in der sie spielen.



Bei körperlicher Verhüllung des weiblichen Körpers bin ich persönlich sowieso sehr sensibel, vor allem dann, wenn diese aufgezwungen wird. Aber den Spielerinnen steht es frei, nach Katar zu reisen oder eben nicht. Es werden auch keine Sanktionen durch den Verein folgen. Im Gegenteil, viele verstehen und begrüßen diese Entscheidung der zwei Spielerinnen. Ich auch, denn das ist meinem Verständnis von gelebter Freiheit des Individuums.



Die Deutschen sind gute Sportler und bewiesen oftmals hervorragenden Teamgeist. Ich glaube, die deutsche Fußballmannschaft sagte bisher auch keine Spiele ab, weil einzelne Spieler das warme Wetter in Ländern nicht gewohnt waren, in denen sie spielen sollten, und dadurch nicht die gewohnte Leistung erbringen konnten. Geht es hier also doch wieder um so ein „Frauen Ding?“



Die zwei Top-Spielerinnen fallen nun aus. Nicht weil sie erkrankt sind, sondern weil sie die Kleidervorschriften des jeweiligen Landes „nicht mittragen“ wollen. Nun kann man sich fragen, ob die beiden Frauen aus recht pragmatisch erscheinenden Gründen nicht mitspielen wollen oder doch eher aus egoistischen oder sogar ziemlich politischen Gründen handeln.



Und der Preis dafür ist, die Teamkolleginnen im Stich zu lassen. Ein hoher Preis im Sport. Denn wo ist plötzlich der Teamgeist? Wo der Kampfgeist und das Bestreben zu sich selbst zu sagen: „Ich gehe an meine Grenzen und spiele für mein Team auch unter solchen Umständen!“



Anderseits müssen wir uns jetzt auch die Frage stellen: Was ist mit den anderen Frauen des Teams, die nun doch nach Katar reisen werden und sich den Spielregeln und Vorschriften anpassen. Sind das nun nachgiebige Verräterinnen unserer westlichen Werte, die sich einem nach westlichem Verständnis frauenfeindlichen Regime unterwerfen? Es könnten aber auch einfach Sportlerinnen mit großem Team- und Kampfgeist sein, ja vielleicht sogar die wahren Feministinnen, die internationale Grenzen überschreiten und Solidarität mit den Frauen in Katar zeigen, indem sie anreisen und mit ihnen ihr Debüt im Beachvolleyball feiern.



In dieser Situation wird wieder die spaltende und zerstörerische Macht von Politik und Ideologie sehr deutlich. Denn ein eigentlich eingeschworenes Team ist nun offensichtlich gespalten. Es geht nicht mehr nur um den Sport, sondern um das Sendungsbewusstsein der Ausrichter in Katar. Sie erzwingen eine politische Manifestation, die verschleiert wird, wenn man von „Arbeitskleidung“ spricht. Es geht um die symbolische Unterwerfung unter eine politische Religion.



Nun bin ich keine Politikerin und auch froh darüber, und auch keine Sportlerin. Aber als Individuum und Privatmensch bin ich davon überzeugt, dass es anständig, richtig und vernünftig ist, wenn ich in ein anderes Land reise, ich mich den dortigen Gepflogenheiten und Regeln anpasse. Widerstreben mir diese allzu sehr, unterlasse ich die Reise dorthin. Es kommt immer darauf an, wie sehr ein Mensch in der Lage und auch bereit ist, sein eigenes Ich in gewissen Situationen vor oder zurück zu stellen. Wichtig ist nur, dass der Mensch die Wahl hat.



Aber an mir hängt auch kein ganzes Team und ich repräsentiere auch kein Land, sondern nur meine Meinung. So fällt die Entscheidung leichter. Aber wie ist es mit Sportlern auf Weltklasseniveau? Repräsentieren sie ein Land und dessen Werte?



Offensichtlich ist dies in Katar der Fall. Denn die Spielerinnen von dort symbolisieren mit ihrer Kleidung nicht nur die Staatsreligion, sondern auch Rang und Ordnung der Frau innerhalb der Gesellschaft. Ob man will oder nicht, Sportveranstaltungen auf internationalem Niveau sind immer auch politische Schaubühnen. Aber es stellt sich die Frage, ob Behörden so tief in den Sport eingreifen dürfen, dass sie auch darüber entscheiden können, was Frauen und Männer während der Spiele tragen.



Auf der privaten, menschlichen Ebene und als Individuum finde ich es vernünftig und richtig von den zwei Sportlerinnen nicht mitzuspielen, wenn ihnen diese Vorschriften nicht passen. Politisch betrachtet zeigt der Vorfall aber, dass es einer ausgiebigen Debatte bedarf, wie wir mit internationalen Sportevents umgehen sollten und vor allem: dass auch der Sport immer mehr zu einem politischen und religiösen Instrument degradiert wird. Es ist auch völlig gleichgültig geworden, ob Aussagen und Handlungen von Sportlern so ausgelegt werden, wie sie es eigentlich meinten.



Nicht mehr Sportsgeist hat die erste Priorität, sondern Gefälligkeit. So werden aus sportlichen Events zunehmend politische und religiöse Schaubühnen, auf denen es um Macht und Deutungshoheit der Politik und der Religionsbehörden geht – über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Aus der Perspektive des Sports ist das ein Desaster. Man sollte sich als Team jeder Herausforderung stellen, ob mit knielangen Shorts in Katar oder im Bikini in Deutschland. All das hätte keinen so faden Beigeschmack, wenn das ganze Team abgesagt hätte oder das ganze Team teilnehmen würde. Jetzt zerfällt es in Mitläufer einerseits und andererseits mutige Frauen, die sich zur Wehr setzen.



Insofern eröffnet dieser kleine Vorfall einen Blick auf etwas, das symptomatisch für das gegenwärtige Deutschland ist: die innere Spaltung.