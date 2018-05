100 Prozent Erneuerbar

Mit fast religiöser Euphorie wurde von einschlägig Energiewendebegeisterten die Feiertagsarbeit von Wind und Sonne am 1. Mai kommentiert. Sie war natürlich zuschlagspflichtig. Zwischen 0 und 17 Uhr bewegte sich der Börsenstrompreis im negativen Bereich und sorgte für zusätzliche Belastung aller Stromkunden.

Wirtschaftsminister Altmaier findet dies großartig, was nicht wundert, denn er hat ein eher religiöses Verhältnis zur Energiewende. Er bezeichnete auch Offshore-Windkraftanlagen als „Kathedralen der Energiewende“. So mancher neigt eher zur Andacht als zur nüchternen Kalkulation, die dringend nötig wäre.

Denn was Altmaier feiert, bedeutet: Wegen der jahreszeitlich bedingt hohen Sonnenstrahlung bei weitgehend wolkenfreien Himmel und eher untypischen starken Winden, produzierten Solarpaneele und Windräder so viel Strom, dass ihn keiner haben wollte oder gar verbrauchen konnte. Weil aber Kohlekraftwerke nicht mit jedem Windstoß an- oder abgeschaltet werden können, entstand eine kräftige Überproduktion – die irgendwie vernichtet werden musste. Meist geschieht das über subventionierten Export in Nachbarländer, die sich die Übernahme des deutschen Extra-Stroms teuer bezahlen lassen. Hauptsächlich von Haushaltsstromkunden und solchen Unternehmen, die wenig Strom verbrauchen. Sie zahlen Ausgleichsbeträge; die Erzeuger erhalten ihre Wunschpreise ersetzt.

Und das feiert der Minister – als Modell für die deutsche Industrie? Das sähe wie folgt aus, denkt man Altmaier zu Ende: Daimler und BMW erhalten einen garantierten Preis für die Herstellung ihrer Luxusautomobile – der Staat kauft sie auf und exportiert sie, wobei die Kunden dann noch Geld oben drauf erhalten, damit sie sich das Benzin leisten können. So geht Wirtschaft! Diese wunderbare Altmaier-Modell könnte man auf alle Industriebereiche ausdehen, und alles wäre geritzt.

Altmaier erhält viel Zuspruch. Dass sein Twitter-Beitrag jubelnde Reaktionen von Claudia Kemfert erhielt, die als Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) firmiert, beweist, dass das DIW nicht mehr viel mit Wirtschaft zu tun hat. Auch von Julia Verlinden, einer Bundestagsabgeordneten der Grünen wurde Altmaier in nächsten Tönen gelobt; es ist ja diese Art Wirtschaft, die die Grünen gut finden. Und weswegen sie Jamaika hinterhertraueren: Endlich hätte man die wunderbare Lösung für alle Wirtschaftsprobleme: Der Staat kauft alles und bezahlt die Kunden im Ausland dafür, dass sie den Krempel abnehmen. Dazu gehören auch entsprechende Abschaltbegehren. Denn der teuflische Atom- und klimatötende Kohleenergie verstopft die Leitungen für den Gutmenschen-Strom. Klar, in der Nacht scheint ja auch die Sonne, wenn man es ihr nur anschafft; braucht man da andere Kraftwerke? Alles nur eine Frage des politischen Willens.

Altmaier möchte so weit nicht gehen wie die beiden „Energieexpertinnen“. Mit seinem Tweet will er die Notwendigkeit des Netzausbaus deutlich machen, was nicht falsch ist, aber eben nicht die Probleme löst. Was tun mit Strom, den keiner braucht in einem dann gut ausgebauten Netz? Das Problem ist nicht das Netz, sondern die ungleichzeitige Erzeugung, die sich am Wetter orientiert, aber nicht am Strombedarf.

Die Fragen, warum regenerative Gelddruckmaschinen nicht abgeschaltet werden, wo die viel beschworenen Speicher bleiben und wer das Netz eigentlich regelt, wenn die böse Sauriertechnik endlich abgeschaltet ist, bleiben offen. Ach ja, neue Leitungen kosten Geld und vernichten Landschaft? Das darf unsere Freude nicht verderben.

Nur ewige Kritiker meinen: An Stelle verbaler quasireligiöser Begeisterung besteht die Aufgabe eines Energie- und Wirtschaftsministers darin, ein paar Zahlen in den Grundrechenarten hin und her zu schieben und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das hat für ihn der BDEW getan und teilte mit, dass spätestens 2023 wegen der schon feststehenden Abschaltung von Kohle und Kernenergie die erforderliche gesicherte Leistung für Industrie und Haushalte nicht mehr abgedeckt werden kann. Über sechs Gigawatt werden dann fehlen, wenn die bestehenden Abschaltpläne verwirklicht werden und Wind und Sonne gerade keinen Bock auf Arbeit haben.

Strom gibt’s dann vielleicht genug am 1. Mai, wenn Sonne und Wind ihr Werk verrichten und die Industrie den Tag der Arbeit feiert. Oder sollen zukünftig die Sirenen wieder die Werktätigen an ihre Plätze rufen, weil gerade Sonnenstrom da ist? Und werden sie wieder heimgeschickt, weil gerade Flaute ist und kein Strom zur Verfügung steht?

Dafür könnte ein Wirtschaftsminister eine Strategie entwickeln, selbstverständlich unter Einbeziehung der Gewerkschaften. Er kann auch auf stetigen Wind und wenig Wolken hoffen, gerne auch dafür beten. Unsere Vorfahren beteten für gnädiges Wetter und gute Ernte. Altmaier wird dann wohl ins Ministerium einladen, um ein Hochamt für Energiewendewetter zu zelebrieren – oder den Nachbarländern einen Opferstock für etwas Strom hinhalten. Glaube schlägt Wissen, das gilt nicht nur für dieses Arbeitsfeld unserer Regierung.

Am 2. Mai sind Wind und Sonne müde von der vielen Arbeit. Für andere geht die Arbeitswoche jetzt los.

Dass es heute 100% erneuerbaren Strom gab, ist großartig! Jetzt Vorfahrt für Leitungen, damit der Strom auch fließt! https://t.co/o4XFQpdXYy — Peter Altmaier (@peteraltmaier) May 1, 2018

Ja prima! 100 %Erneuerbar immer und überall nur erreichbar wenn erneuerbare Energien nicht weiter ausgebremst werden! Leitungsausbau kein Hinderungsgrund sondern Ausrede! Im hohen Norden gibts bald noch mehr Speicher (bsw Varel): #Energiewende der Zukunft. @EWE_AG @Friebo_varel — Claudia Kemfert (@CKemfert) May 1, 2018

Immer Sonne, immer Wind und immer ein Feiertag – großartig! — Staffan Reveman (@StaffanReveman) May 1, 2018

Sehr richtig!! Einspeisevorrang erneuerbare Energien und konsequenter Kohleausstieg würde Weg ebnen für Vollversorgung mit erneuerbarer Energien. Erneuerbare Energien sollten nicht weiter ausgebremst werden. — Claudia Kemfert (@CKemfert) May 2, 2018