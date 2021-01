Habe nun ach! Der berufstätigen Ärzte genug gesprochen. Der Erzählungen vieler gelauscht. Der Artikel zahllose gelesen. Der Politiker, Journalisten und anderer Laien viel zu viele vernommen.

Und weiß nun, was ich als Mitglied der Vulnerablen tun – oder besser: lassen muss. In ein Alten- oder Pflegeheim sollte ich nicht rein. Dort ist die Ansteckungsgefahr am größten. Es sei denn, es wäre ein First-Class-Institut. Dort liegt die Infektionsquote bei Null. Doch auch das entfällt aus zwei Gründen. In ein Heim kriegt mich niemand rein und ein First-Class-Heim könnte ich auch gar nicht bezahlen.

Am zweitgrößten ist die Gefahr, sich im Krankenhaus zu infizieren. Da bleibt mir nur die Hoffnung, dass ich nicht so schnell wieder hin muss. Das letzte mal bei einer OP ist noch nicht so lange her. Die Ausweichmöglichkeit einer First-Class-Klinik entfällt hier aus demselben Grund: nicht bezahlbar.

Andere größte Möglichkeiten der Ansteckung brauche ich nicht zu meiden, weil ich mich dort auch nicht hin begab, als das möglich war: Fußball- oder andere Stadien, Discos oder anderer Ballermann. Letzterer hat mir schon vor vielen Jahren Ischgl versaut. In Flugzeug-Sardinenbüchsen muss ich nicht mehr steigen. Geflogen bin ich für dieses Leben genug. Vielen Dank. Eisenbahn fuhr ich früher gern. Bitte auch nicht mehr bei den Zuständen und Umständen.