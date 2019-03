Deutschland war einst Wirtschaftswunderland. Sogar die Beatles ließen sich in den 1960er Jahren in einem Mercedes 600, einem automobilen Schiff in Langversion durch London chauffieren. Denn Frankfurt, Stuttgart, Hamburg strahlten das Flair der Prosperität aus, und einer der vornehmsten Plätze überhaupt war der Düsseldorfer Industrieclub. Die Stadt am Rhein war damals der „Schreibtisch des Ruhrgebiets“, und der Industrieclub war das „Konferenzzimmer“. Waren die Verträge ausgehandelt, wurden sie auf der anderen Straßenseite der Düsseldorfer „Kö“ bei Müllers & Fest mit einem gemeinsamen, opulenten Menü belohnt. Mehr als ein gutes Glas Wein gehörte selbstverständlich dazu. Das war noch die heile Welt. Müllers & Fest gibt es nicht mehr – wurde überflüssig. Heute werden nach Vertragsschluss Tabletts mit schlappen, belegten Brötchen eines mediokren „Caterers“ in den Konferenzraum geschoben.

Die Wirtschaftsbosse waren komprimierter wirtschaftlicher Verstand. Sie wussten, wie Geschäfte funktionieren, sie hatten das Wissen geübt, geerbt oder erworben, das in Deutschland dann viele, viele Jahrzehnte wirtschaftlicher Prosperität erzeugte. Es begann in den 50-ern mit besagtem Wirtschaftswunder, setzte sich fort in der Konsolidierungsphase der 60-er. Ludwig Erhard plädierte für „maßhalten“, weil die Konjunktur ins Schlingern gekommen war. Das Jahrzehnt danach gehörte den Arbeitnehmern, weil sie in Professor Karl Schillers „Konzertierter Aktion“ die erste Geige spielen durften. Diese 70-er Jahre waren der gewaltigste Wohlstandsschub für Deutschland. In den 80-ern konsolidierte sich die Wirtschaft wieder, weil das wirtschaftspolitische Pulver in Form mehrerer „Konjukturprogramme“ verschossen war. Am Ende der 80-er herrschte Ratlosigkeit.

Zum Glück bekamen die Deutschen zu Beginn der 90-er Jahre wieder eine richtige Aufgabe, nämlich aus einem heimgekehrten, aber substantiell ausgelaugten Osten „blühende Landschaften“ zu machen. Dass die Wessis im wirtschaftlichen Überschwang die überaus lebendige, geistige und musikalische Kultur des Ossis – Jena und Weimar waren zum Beispiel die sorgsam gepflegte Heimat Schillers und Goethes – niederbügelten, werfen ihnen die neuen, selbstbewussten Ossis heute zurecht vor. Ihren Bildungsvorsprung führen sie mit Pisa-Bestnoten mit Leichtigkeit vor.

Dann startete das dritte Jahrtausend in seinem ersten Jahrzehnt mit einem Überschwang an Europäisierung, Liberalisierung und Globalisierung, endend in einer globalen Schockstarre des Bankensystens, ausgelöst durch die Lehman-Pleite. Und überhaupt, das Bankensystem. Ein italienischer EZB-Präsident machte aus einem Griechenland-Rettungspaket Schritt für Schritt ein Nullzins-Programm, also ein Italien-Dauer-Rettungssystem. Für Deutschland hatte und hat der Nullzins den Nebeneffekt, dass seine Wirtschaft im zweiten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends in Wirtschaftswunder-Watte verpackt, politisch wehrlos wurde – vor allem unfähig, sich gegen die in Massen täglich neu verordnete EU-Bürokratie zu wehren.

Ratlosigkeit greift um sich

Uns geht es seit 70 Jahren besser als irgend einem größeren Land in der Welt – eines der Probleme ist nur, dass eben niemand weiß, wie man es bewerkstelligen soll, dass man den hyper-verschuldeten Industriestaaten wieder Zinszahlungen zumuten kann. Zugleich werden wir gerade von China brutalissimo überholt und dabei von den USA immer mehr smart-elektronisch gesteuert – Amazon, Google und Facebook lassen grüßen. Unsere Politik und ihr mediengelenktes Volk nimmt derweil an den Fernsehabenden die geplagte Luft an ein paar Großkreuzungen von ein paar Großstädten ins Visier. Ein paar Mikrogramm Stickoxid und ein paar Milligramm Feinstaub starren sie im Vergrößerungsglas wie Dinosaurier-Monster an – und schon legen sie vor Schreck die beste Dieseltechnik der Welt für die besten Autos der Welt lahm. Man fragt sich: Wo, bitte, ist der Verstand geblieben? Die Kompetenz-Defizite weiten sich aus. Hier ein paar Beispiele:

Es ist Politik-Versagen auf höchstem Niveau, wenn ein Bundesverkehrsminister das mitmacht und die Anhebung irrationaler Grenzwerte für NOx in der Luft von 40 auf 50 betreibt und zum gefeierten Staatsakt werden lässt, wo einem der gesunde Menschenverstand sagt, dass der Grenzwert beim Hundertfachen liegen sollte.

Es ist Management-Versagen auf höchstem Niveau, wenn der Chef des größten Autoherstellers der Welt dem kompletten Unternehmen die Umstellung auf Elektro-Mobile verordnet, wo doch buchstäblich sonnenklar ist, dass niemand in der Lage ist, Afrika zu verkabeln oder ganz Südamerika oder das größte Land der Erde, Russland. So viel Kupfer für Kabel gibt es nicht auf und nicht in der Erde. Es reicht, dass in jedes Auto schon heute circa drei Kilogramm Kupfer eingebaut werden, die überwiegend aus der größten offenen Kupfermine der Welt stammen, aus Chuquicamata in der chilenischen Atacama-Wüste und dort aus einem 1.000 Meter tiefen, riesigen Tagebauloch, das sich seinen Grenzen nähert. Die Kobalt-Gewinnung (mit Kinderhänden) aus/auf unserer Erde reicht nicht einmal aus, den prognostizierten Bedarf für die Batterien nur für diesen einen Konzern (VW-Jahresproduktion: circa zehn Millionen Fahrzeuge) zu decken – vom erwarteten Bedarf der etwa fünfzig anderen größeren Auto-Hersteller in der Welt ganz zu schweigen.

Es ist Management-Versagen auf höchstem Niveau, wenn der größte deutsche Pharmakonzern meint, es wäre ein Gewinn, wenn man für einen irrsinnigen Betrag das Chemieunternehmen aus St. Louis, Missouri, übernimmt, das nachweislich weltweit nicht nur in der chemischen Industrie den denkbar schlechtesten Ruf hat und noch heute mit Vietnamesen prozessiert, weil sein Produkt Agent Orange durch seinen Einsatz im Vietnamkrieg vor 50 Jahren noch heute Tausende Versehrte und Entstellte hinterlassen hat. Was glaubt das Management eigentlich, welche Skrupel amerikanische Richter haben, ein – nunmehr – deutsches Unternehmen tausendfach mit Millionen-Bußen zu belegen? Ist due dilligence für das Management ein Fremdwort?

Es ist Politik-Versagen auf höchstem Niveau, wenn eine Bundeskanzlerin nicht in der Lage ist, die Interessen des deutschen Siemens-Konzerns an der Fusion seiner Bahnsparte mit der französischen Alstom-Gruppe gegen eine ideologisch fehlgeleitete EU-Wettbewerbs-Kommissarin durchzusetzen. Immerhin hat der Wirtschaftsminister begriffen, dass es deutsche Interessen gibt und dass ein zweiter Kuka-Verkauf nicht passieren darf, denn: Wer Kuka kauft, kauft das gesamte Branchenwissen! Die Chinesen wussten das und haben vor drei Jahren Kuka gekauft, den führenden Hersteller von Industrie-Robotern in der Welt. Dumm gelaufen.