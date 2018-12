Plädoyer für eine neue Wirtschaftspolitik

Piloten nennen das, was hierzulande derzeit geschieht, einen Blindflug. Wie heißt unser Bundeswirtschaftsminister gleich wieder? Ach ja, Peter Altmaier. Wofür steht er? Weithin unbekannt. Wie in der Wikipedia zu lesen „war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Europa-Institut an der Universität des Saarlandes, (…) wechselte 1990 als Beamter (Höherer Dienst) in die Generaldirektion für Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten der Europäischen Kommission, wo er von 1993 bis 1994 Generalsekretär der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer war. Seit dem 1. November 1994 ist Altmaier als EU-Beamter beurlaubt.“ Seit vielen Jahren ist er nun in Berlin Merkels Schatten. Weithin unbedeutend.

Mancher mag sich hier an ein paar Vorgänger erinnern, die wirtschaftspolitische Akzente gesetzt haben: Ludwig Erhard, Karl Schiller, Kurt Biedenkopf, Hans Friderichs, Otto Graf Lambsdorff. In all diesen Fällen hatte ihr Amt oder ihre Mitgliedschaft im Kabinett etwas mit ihrer fachlichen Kompetenz zu tun. Mancher ihrer Nachfolger, und da wären Wolfgang Clement, Michael Glos, Karl-Theodor zu Guttenberg, Rainer Brüderle, Philipp Rösler, Sigmar Gabriel, Brigitte Zypries – Brigitte wer? – zu nennen, glänzten eher mit parteipolitischer Kompetenz, leuchteten kurz auf wie Sternschnuppen. Ihre Fachkompetenz bezogen sie überwiegend von ihren beamteten Vordenkern in den Ministerien, die ihnen die Reden schrieben und die für Kontinuität sorgten. Der professionelle Wirtschaftsjournalist Wolfgang Clement mag da noch die Ausnahme gewesen sein.

Gegen das ministeriale Laienspiel ist kaum etwas einzuwenden, denn die Eingriffskompetenz des Wirtschaftsministers ist begrenzt. „Wirtschaft“ ist kein klassisches Ministerium wie Finanzen, Inneres oder Verteidigung. Gut, die Fernstraßen und Energie gehören dazu, aber ansonsten beschränkt sich die Kompetenz auf schöne Reden, mit der die Stimmung „im Lande“ gesteuert wird. Der Etat für Fördermittel ist niedrig, das Landwirtschaftsministerium ist ausgelagert, das Sozialministerium sowieso. Nur in einer Disziplin hatte die Wirtschaftspolitik seit Ludwig Erhard eine scharfe Kante: in der Wettbewerbspolitik. Erhard hat sie bewusst ausgelagert – ins Bundeskartellamt. Vom Vorläufer Reichskartellamt wurde seit dem Jahr 1923 der Wettbewerb behütet, damals um den Missbrauch von bestehenden – und als „sinnvoll“ apostrophierten! – Kartellen zu bekämpfen. Seit dem Jahr 1958 arbeitet das Bundeskartellamt aber daran, die Vereinbarung von Kartellen an sich zu bekämpfen, weil Erhard in ihnen Feinde des freien Wettbewerbs sah.

Genau hier liegt das Problem: „Freier Wettbewerb“ ist eine Ideologie. Schon der Begriff „Wettbewerb“ entzieht sich der konkreten Vorstellung. Wettbewerb kann man nicht messen, nicht wiegen, nicht sehen, nicht anfassen. Es handelt sich um einen Begriff, der etwas beschreiben soll, was mit den Kraftfeldern von Magneten vergleichbar ist. Diese Vorstellung mag näherungsweise mit der Realität von Märkten vergleichbar sein, das Problem ist nur, dass man es stets mit mehreren, sogar mit vielen Magneten und sich überlagernden Magnetfeldern zu tun hat. Wie die Überlagerungen konkret aussehen, kann man an jedem Wochenmarkt oder jedem Einkaufszentrum beobachten. Das wunderbare, bewegte Durcheinander, bei dem alle Beteiligten ihre Energie einbringen und das am Ende zur Befriedigung der Ansprüche der meisten Besucher (Waren) und zur Befriedigung der Bedürfnisse der Anbieter (Umsatz) führt, lässt sich nicht messen.

Die Spannungsfelder zwischen den Beteiligten lassen sich nicht messen, weil sich vermengte Kraftfelder unmöglich messen lassen. Die Wettbewerbstheorie und ihre Modelle versuchen es über die Marktanteile der Anbieter („relevanter Markt“) und ignorieren dabei die Marktanteile der Nachfrager, also deren Marktmacht – beispielsweise bei Aldi – und Finanzkraft, etwa die Banken im Hintergrund. Sigmar Gabriel hat sich als sozialdemokratischer Wirtschaftsminister mit Leichtigkeit vom liberal-ideologische Modelldenken verabschiedet und das Kartellamt in seiner Amtszeit vom Jahr 2013 bis 2017 systematisch stillgelegt. Ein Glück für die Wirtschaft. Was allerdings fehlte und mehr denn je fehlt, ist eine echte Wirtschaftspolitik, um den Blindflug zu beenden und Vorsorge für den Klippensturz zu treffen. Ein gedankliches Konzept, eine Idee, ist nirgends zu entdecken. Die Wirtschaft funktioniert trotzdem, mag man denken, und das wie von selbst – man kommt sich vor wie auf einer deutschen Insel. Wie kommt’s?

Eine kurze Analyse ergibt: Unsere Konjunktur ist getrieben von zwei Faktoren, die beide mit dem Euro und der EZB zu tun haben. Der erste Faktor ist der niedrige Euro-Kurs, der trotz überschießender Exportüberschüsse nicht nach oben angepasst werden kann, weil eine solche Anpassung die schwächeren Industrieländer der Euro-Zone treffen würde. Wir sind zum Exportüberschuss verdammt, der allerdings innerhalb der Euro-Zone nicht unerheblich über Target-Konten der EZB kreditfinanziert ist. Diese Konten blähen sich kontinuierlich auf. Die Tilgung dieser unbesicherten Überziehungskredite ist ungewiss. Der zweite Faktor sind die niedrigen Zinsen, die im Inland eine Hochbau-Hausse tragen, die mit ihrem enormen Materialbedarf und ihren noch größeren spekulativen Gewinnen beim Immobilienbestand ihrerseits mit Macht zur Hochkonjunktur beitragen. Die Hausse nährt die Hausse, sagen die Börsianer. Das gilt heute für die ganze Wirtschaft. Wie es an der Börse stets endet, ist bekannt.

Deshalb: Das Nachdenken könnte dort beginnen, wo es in den Nachkriegsjahren aufgehört hat. Einer der Kollateralschäden des Zweiten Weltkrieges ist der Untergang der eigenständigen deutschen Wirtschaftstheorie und -politik, wie sie sich zu Zeiten Gustav von Schmollers und Lujo Brentanos zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Unglücklich gewählt ist der Name der Theorie: „Historische Schule“, ein verstaubter Begriff, den kein junger Mensch hören möchte. Allerdings liegt ihm eine wertvolle Idee zugrunde und zwar die alltägliche Weisheit, dass man aus Erfahrung klug wird, dass man in die reichlich vorhandene Vergangenheit sehen soll und aus ihr lernen kann, Lehren ziehen kann. Die Historische Schule ist archiviert in den bekannten Schriften des einst von Schmoller geführten „Vereins für Socialpolitik“, in dem seit der Gründerkrise des Jahres 1873 die Grundlagen einer sozialen Marktwirtschaft diskutiert wurden. Daher der Name. Bestandteil ihrer Ideen war eine „organisierte Marktwirtschaft“, also eine Marktwirtschaft, die in ihrem Organisationsgrad höher war als die freie Marktwirtschaft, also höher entwickelt, aber genauso frei, weil offen und freiwillig organisiert.

Um zu diesen Gedanken zurückzukehren, müssten als erstes die Universitäten zwei Fächer ausbauen bzw. neu installieren, die heute kaum noch gelehrt werden: Wirtschaftsgeschichte und Ideengeschichte der Wirtschaft. Der Impuls dafür könnte vom Wirtschaftsministerium ausgehen, vielleicht auch von einem klugen Wirtschaftsminister – falls es denn einen neune erhard, einen neuen Schiller, einen neuen