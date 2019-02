Per Smartphone fröhlich ins komplett überwachte Monopol

Was für Goethes armen Fischer der Meeresgesang, ist für den geplagten industriellen Wettbewerber die totale Digitalisierung dieser Welt: Der Untergang, einerseits als Sog, an­dererseits als eine Art Schwächeanfall. Die These: Ungefähr seit Beginn dieses Jahrtausends wird die Wirtschaft in einer Weise umgebaut, dass uns – zwar nicht überall, aber dennoch an manchen Stellen dramatisch – Hören und Sehen vergeht.

Der Sog, das ist in erster Linie die explosive Expansion der chinesischen Wirtschaft, wie wir an zwei Symptomen besonders einfach beobachten könnten: Zum einen an der Entwicklung des Umschlags des Hamburger Hafens und der eskalierenden Größe der Container-Schiffe, zum anderen an den ungeheuren Mengen von Krabbelzeug, das wir überall zu Billigpreisen kaufen können, beispielsweise in unseren Autobahn-Raststätten, wo in den Shops jede Menge von diesem Kleinzeug, von Uhren oder Spielzeug bis zu Stickern oder T-Shirts angeboten wird. Alles „Made in China“. Selbst bei Kleidungsstücken, die in China aufgrund gestiegener Löhne nicht mehr produziert werden können, und die deshalb aus Vietnam, Kambodscha, Indonesien oder von den Philippinen stammen, ist China als Transporteur mit seinen Großreedereien aus Hongkong immer noch mit im Geschäft.

Das ist alles nur ein kleiner Ausschnitt des Geschehens, aber die Tatsache allein, dass deutsche oder europäische Anbieter, also Wettbewerber, bei den immer billiger werdenden Produkten fehlen, ist der Beweis, dass hier der Wettbewerb tot ist – innerchinesischer Wettbewerb vielleicht ausgenommen. Gewinnerin ist die chinesische Wirtschaft, also eine staatlich gelenkte Wirt­schaft, gegen die außerchinesische Privatunternehmen keine Chance haben. Anmerkung: Die Chancenlosigkeit der Bahnsparten von Siemens und Alstom gegen die chinesische CRRC war soeben politisches Thema in Brüssel und ist dort mit dem Verbot der Fusion falsch beantwortet worden (Siehe: „EU-Wettbe­werbspolitik am Pranger“ vom 9. Feb. 2019).

Der Sirenengesang der niedrigen Preise

Der Sirenengesang der niedrigen Preise ist der Sog, der die heimische Wirtschaft bei vielen Endpro­dukten chancenlos werden ließ und lässt. Er findet Unterstützung bei den Verbraucherschützern und beim Bundeskartellamt, für die stets ausschließlich die niedrigen Preise, letztlich der ruinöse Wettbewerb, als positive Zeichen gesehen werden: „Ist gut für den Verbraucher“. Dass es schlecht für den Wettbewerb ist, weil die Wettbewerber zuhauf von den Märkten verschwinden, wird übersehen.

So tun als ob wird neue Wirtschaftsform Deutschlands Fassaden-Wirtschaft

Das Smartphone ist ein digitaler Hammer

Das digitale Internet hat diese Entwicklung möglich gemacht, weil die Bestellungen, ihr technischer Abgleich, die Produktgestaltung, die Transportsteuerung und die buchhalterische Abwicklung in diesem Umfang mit analoger Technik gar nicht möglich wäre. Zu Zeiten, als Hongkong noch englische Kronkolonie war, haben deutsche Firmen der mittelpreisigen Mode ihre Produkte dort produ­zieren zu lassen. Die Bestellungen erfolgten per Fax, teilweise wurden auch die Photos per Fax geschickt, aber wichtiger war die persönliche Betreuung, der persönliche Besuch, die Gewähr der Handschrift des Herstellers. Das ist alles vorbei, heute wird dasselbe per Skype und per Datentransfer in gigantischem Umfang abgewickelt.

Der importierte Niedrigpreis, der „Sirenengesang“, ist nur die wirtschaftliche Seite, denn es gibt eben auch auch noch die andere, die eigene, die persönliche Schwäche, das eigenverantwortliche „Dahinsinken“. Das Instrument, dem wir erlegen sind, heißt Smartphone. Das Smartphone ist der digitale Hammer in unseren Händen, mit dem wir den Wettbewerb ringsherum plattschlagen. Das inhaltliche Instrumentarium, die Programme und Anwendungen dazu, liefern uns nicht die Chinesen, sondern die Amerikaner. Aus den gigantischen Fabriken der Chinesen stammt „nur“ die Hardware. Zum Beispiel von Foxconn, wo eine Million Leute arbeiten, die das beliebte iPhone herstellen.

Die Amerikaner haben bei der Software und den Inhalten die Nase vorn, weil die Welt außerhalb Chinas die lateinische Schrift und die englische Sprache bevorzugen. Die chinesische Sprache und ihre umständlichen Schriftzeichen sind (noch) die Chinesische Mauer, die bisher die Totalübernahme durch die Chinesen verhindert hat, aber nicht nur sie. Die USA haben und hatten in der Internetwelt mit der englischen Sprache zwar einen linguistischen Vorsprung, aber sie haben vor allem ihren technologischen Vorsprung genutzt, den ihnen die Abschottung Chinas durch den Kommunismus über viele Jahrzehnte geschenkt hat. Die technische Basis der Amerikaner hieß IBM, die mit ihren Großrechnern in den 50-er und 60-er Jahren die Welt der Unternehmen eroberten.

Microsoft und Apple personalisierten den Computer mit unabhängigen Betriebssystemen, machten aus ihnen den „personal computer“, den PC. Sie ließen und lassen ihn in China bauen (aus IBMs Thinkpad wurde Lenovo) und konzentrierten sich auf die Inhalte, die Anwendungen, die applications, die Apps, die sie uns in aller Welt mit dem Smartphone buchstäblich in die Hand gaben – zusätzliche zwei Milliarden Geräte allein im Jahr 2018, bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden. Wahrscheinlich sind weltweit circa sechs Milliarden Smartphones im Gebrauch. Und die können alles: Die nachfolgende unvollständige Übersicht der Funktionen eines normalen „smarten“ Telefons mag für den Normalverbraucher die eine oder andere Überraschung enthalten.

Wir machen am liebsten alles selbst

Wir brauchen keine Telefonvermittlung mehr, keine „Auskunft“, keine „Vermittlung“, aber auch keine Telefonkabel. Zur Grundausstattung des Smartphone gehört der Button „Camera“ und entsprechend viel elektronischer Speicher für die „Bildergalerie“. Das Smartphone greift ein in das Bankwesen, weil wir in unserem Konto alles selbst machen und es selbst verwalten, sobald nur der „Bank“-Button und das, was dahinter ist, eingerichtet ist.

Der Bildschirm ist ein Schaufenster, liefert Millionen von Schaufenstern und Geschäften aller Art, die – an jedem Standort mit Funkverbindung verfügbar – auf meinem Bildschirm erscheinen. Er spart uns den Weg zum Geschäft, zu den Geschäften, macht deren Schaufenster zu Tausenden überflüssig. Diese unsere Faulheit wird unterstützt, indem ein „Amazon“-Button – gegründet als Buchladen – uns die gesamte Welt der lieferbaren oder abholbaren Produkte eröffnet.

Unsere Gier nach billig-billig wird unterstützt durch „Uber“, das die teuren Taxis umgeht und „AirBnb“, das uns private, billige Übernachtungsmöglichkeiten liefert. Unsere Filme liefert „Netflix“, unsere Enzyklopädie des Wissens liefert der „Wikipedia“-Button, unser unsere Briefpost hat den Button „eMail“, öffentlich kommuniziert man mit Freunden und weltweit über „Facebook“, mit Filmen über „Youtube“, mit Bildern über „Instagram“, die Geographie unserer Welt versteckt sich unter „Google-Maps“, und überhaupt der Button „Google“: Mit diesem Button findet man einfach Alles.

Auch alle anderen „Apps“ und „Tools“, die man braucht, um aus dem Smartphone ein Gerät für Pfadfinder zu machen, also „allzeit bereit“ zu sein: Mit dem Barcode-Scanner, dem Kompass, dem Vergrößerungsglas, dem Puls- und Herzfrequenzmesser „Sport“, dem Taschenrechner, dem Diktiergerät, dem Radio, dem „Spiele“-Button – stationär und online –, dem „News“-Button, der Uhr und dem Kalender. Das allermeiste dvon ist kostenlos, und natürlich wird es in die üblichen PC-Ausstattung mit Word, Exel, Powerpoint geräuschlos eingebettet.

Kann man auch nur ahnen, wie weit diese Geräte-Funktionen in das private und gewerbliche Leben eingreifen? Im privaten Bereich ist die Faszination der Allgegenwart des Zugangs zur übrigen Welt überall zu sehen, in der Bahn, im Bus, im Geschäft und in vielen privaten Umgebungen, vor allem zuhause. Wir sind einer gigantischen Verführung erlegen, „sind dahingesunken“, die vieles bewirkt, das sich in einem kurzen Aufsatz nicht beschreiben lässt.

Aber eines steht fest: Der Wettbewerb hat keine Chance. Im Sogbereich niedriger Preise ohnehin nicht, oder glaubt jemand, dass der Aufstieg der chinesischen Firma Huawei innerhalb von fünf Jahren vom Nobody zum bald größten Smartphone-Hersteller der Welt ohne die Unterstützung des chinesischen iPhone-Herstellers Foxconn vonstatten ging? Wie lange wird es noch dauern, bis Samsung und Apple das Schicksal von Nokia ereilt? Aktuell sind es sicherlich nur noch gut gesicherte Patente, die die Totalfusion verhindern. Ähnliche Überlegungen lassen sich für alle technischen Produkte anstellen, die Bahntechnik wurde schon erwähnt. Das gilt aber auch für zum Beispiel die Textil- und Modesbranche.

Monopolisierung wird zum Naturgesetz

Was die Inhalte und Apps anlangt, unterliegen die Auswirkungen Gesetzmäßigkeiten, die eine Monopolisierung in praktisch allen Bereichen unausweichlich macht. Der Wettbewerb hat keine Chance, weil die Wettbewerber keine Chance haben.

Man kann diese Aussage begründen mit einer menschlichen Eigenschaft, auf der die Macht der Marken beruht: Es ist die assoziative Erinnerung an einen Namen, der bei der Nennung eines Produkts aus dem Gedächtnis aufscheint, wie zum Beispiel „Persil“ beim Begriff Waschmittel, oder „Tempo“ beim Begriff Taschentuch, oder „Spiegel“ beim Begriff Nachrichtenmagazin. Marken, aber vor allem sogenannte „first mover“ besetzen mit ihrem Namen in unserem Hirn einen Platz, der schwer zu räumen ist. Zu diesen Namen gehören heute „Amazon“, „Facebook“, „Twitter”, „AirBnb“, „WhatsApp“, „Ebay“, „Youtube“ und ein paar andere. Marken haben eine Art Monopolposition in unserem Ge­hirn, deren feste Positionierung kaum zu ändern ist, weil das Gehirn die Assoziation aktiv funktio­nal nutzt, um uns die alltägliche Orientierung zu erleichtern.

Aber, genauso wenig wie wir auf unserem Gehirn, unserer persönlichen „Festplatte“, Platz für mehrere Funktionen derselben Art haben, genauso wenig gibt es auf dem Bildschirm des Smartphones oder des PCs Platz für ein zweites Angebot. Platz gäbe es vielleicht schon, aber ein zweites Google macht keinen Sinn, denn was soll eine zweite Suche, die genau zu denselben oder annähernd denselben Ergebnissen kommt? Ebenso überflüssig ist ein zweites Wikipedia, das identische Inhalte aufbewahrt, auch wenn es es zuverlässiger wäre als das von linken Spinnern durchsetzte Gedächtnis. Noch weniger braucht man ein zweites Ebay, in dem die Anbieter dieselben Angebote ein zweites mal einstellen müssen. Völlig daneben wäre ein zweites Facebook, in dem man nur die Hälfte sei­ner „Freunde“ erreicht oder treffen kann. Derartige Marktplätze brauchen einen zweiten genauso wenig, wie es für eine Gemeinde Sinn macht, in ihrem Zentrum nebeneinander zwei Marktplätze zu bauen. Macht auch niemand, man will sich schließlich treffen und nicht vom einen zum anderen suchen müssen! Und wenn ein zweiter Marktplatz auf dem Smartphone vielleicht doch möglich wäre, dann siegt unsere Faulheit und wir bestellen alles nur noch bei Amazon. Finito.

Monopolisierung ist unausweichlich

Für die Wettbewerbspolitik ergibt sich, dass das Verbot von Fusio­nen sinnlos ist, weil die Monopolisierung fast überall unausweichlich ist. Auch die Verfolgung wettbewerbswidriger Abreden ist sinnlos, weil Monopole jedwede Abrede überflüssig machen – mit wem soll man sich noch absprechen? Außerdem erzwingt die zunehmende Monopolisierung vieler Bereiche die verbleibenden Sparten erst recht, sich zu organisieren und zu verabreden. Beispiele: Buchhandel, Taxi-Gewerbe, Hotel-Gewerbe, etc. Was der Wettbewerbspolitik bleibt, ist der wichtige Kampf gegen den Missbrauch von Marktmacht. Die Kartellbuße, verhängt gegen Google auf Zahlung von 4,3 Milliarden Euro, mag gerechtfertigt gewesen sein, das Problem löste sie in keiner Weise. Dasselbe gilt für die Verfügung des Bundeskartellamts gegen Facebook – ohne Buße, nur mit Bußdrohung –, wonach kein Datenabgleich mit Whatsapp und Instagram mehr stattfinden darf. Das kann aber nur mit europäischen Daten passieren. Und die anderen? Wie soll das gehen?

Die Inhalte von Facebook, Youtube und Whatsapp vor wettbewerbsrelevantem Missbrauch zu schützen, scheint nicht möglich zu sein. Doch wahrscheinlich unterliegen die Inhalte mancher Dienste ohnehin längst einem anderen, weit gravierenderen Missbrauch: Das Framing von Meinungen durch die Betreiber, das einer Monopolisierung Vorschub leistet. Das hat nichts mehr mit Wettbewerb zu tun, und es öffnet Tür und Tor für eine weit über das Wirtschaftliche hinausgehende, politische Zensur. Aber das interessiert den Verbraucher, der schon lange kein mündiger Bürger mehr ist, dann kaum noch. Er ist, frei nach Goethe, schon lange dahingesunken. Halb von Niedrigstpreisen gezogen, halb durch die Bequemlichkeit der Nutzer von Mobiltelefonen getrieben – jedenfalls ganz verloren.