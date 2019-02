EU-Wettbewerbspolitik am Pranger

Vom weltweiten Markt für Eisenbahnen und Signaltechnik hat wohl jeder am Rande etwas mitbekommen, also auch von den Problemen, die Siemens und Alstom haben. Was könnte diese Frage von weltwirtschaftlichem Format mit den Rübenbauern im hintersten Teil Westfalens zu tun haben? Ganz einfach – es geht um dieselbe Problematik. Aber der Reihe nach: Südöstlich von Paderborn, im südlichen Zipfel Ostwestfalens, fast da, wo die Brüder Grimm einst ihre Sagen sammelten, steht die „Warburger Zuckerfabrik“, eine Gründung des Jahres 1882. Und diese Fabrik steht vor dem Aus. Das regionale Großereignis bleibt als Nachricht in der „Neuen Westfälischen“ hängen, schafft es nicht bis ins große „Handelsblatt“. Was aus den 800 Rübenbauern im Warburger Umkreis wird, die ihren einzigen (!) Kunden, die alte, große Zuckerfabrik, verlieren und die deshalb in diesen Tagen einen Treckerkorso organisieren, interessiert erst recht niemanden. Es sind doch „nur“ ein paar Bauern.

Nur ein paar Bauern? Nicht ganz. Es sind die Nachfahren jener Menschen, die sich zu Kaisers Zeiten, lange vor der Erfindung von motorbetriebenen Traktoren, als Genossenschaft zusammentaten, selbständig und auf eigenes Risiko die Verarbeitung ihrer Zuckerrüben in die Handnahmen und zu diesem Zweck eine Fabrik gründeten. Geh es hier wirklich dieselbe Problematik wie beim weltweiten Markt für Eisenbahntechnik? Durchaus! Es geht um die EU-Wettbewerbspolitik – eine Politik, die jegliche wirtschaftliche Vernunft vermissen lässt. Denn das Einzige, was die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Margrete Vestager interessiert, ist der Wettbewerb. Die Wirtschaft selbst ist ihr egal.

Siemens und Alstom bräuchten Kooperation

Die wirtschaftliche Realität ist eben nicht egal, denn was die Bahnsparte anlangt, so ist es für Siemens absolut folgerichtig, sich von ihr zu trennen. Bahntechnik ist ein Bereich mit wenig technischem Entwicklungspotenzial, was nicht mehr zum Technologie-Konzern Siemens passt und was auch für den Laien mit Leichtigkeit erkennbar ist: Straßenbahnen werden in den Städten alle 40 Jahre ausgetauscht, ihr städtisches Schienenbett ist meist über 100 Jahre alt. Eine technische Veränderung ist daran nicht zu erkennen und kaum möglich. So ähnlich ist es mit den elektrischen Bahnen selbst, die – wie schon seit dem Jahr 1900 – über Starkstromtrassen gespeist werden. Hightech sieht anders aus. Das Bahnnetz der Bundesbahn hat seit dem Jahr 1936 keine Erweiterung erfahren, sieht man von wenigen Schnellzugtrassen ab, denen aber die Stillegung von Hunderten von Nebenstrecken entgegensteht.

Nun, die Nebenstrecken sind Opfer des technischen Fortschritts, die Autoindustrie lässt grüßen. Der einzige Bereich, der Zukunft zu haben verspricht, sind Schnellzüge, vor allem gebaut für lange und gerade Strecken. Da steht der Technik von Siemens und Alstom noch die Welt für Expansion offen, aber bestimmt nicht im kleinteiligen Deutschland oder im dünn besiedelten Frankreich, wo die Metropolen schon überall verbunden sind.

Peking baut ein Weltreich

Für Siemens und Bombardier geht es um Anteile am Weltmarkt. Denn die gehen ihnen verloren, wenn sie nicht zusammengehen können, denn es gibt einen mächtigen neuen Gegenspieler. Waren es in der Vergangenheit Siemens, Alstom und Bombardier, die die Märkte mit unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten versorgt haben, so ist in den vergangenen Jahren die chinesische CRRC zuerst auf ihrem Heimatmarkt explosiv expandiert und längst zum größten weltweit Player aufgestiegen. Bombardier hat das schon erfahren müssen.

China verfolgt eine imperiale Strategie, in die die Staatsunternehmen eingebunden sind. CRRC gehört dazu. Wenn heute in Afrika oder anderswo in Entwicklungsländern Flughäfen oder Eisenbahnstrecken gebaut werden, dann werden sie großzügig vom chinesischen Staat finanziert. Das sieht nach generösen Großtaten aus, aber das chinesische Geld fließt sodann nicht in die örtliche Wirtschaft, sondern wird für Großaufträge an chinesischen Bauunternehmen verwandt. Wenn die EU-Wettbewerbskommissarin Margete Vestager dann äußert, „CRRC sei noch weit davon entfernt, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen“, weshalb ihr Siemens und Alstom hier „für den Wettbewerb“ als getrennte Lieferanten lieber sind, dann scheint die „Eiserne Lady“ die Globalisierung der Wirtschaft und die eigentliche Situation in der Bahnbranche noch nicht zur Kenntnis genommen zu haben.

Brüssel zerstört eine Kultur

Auch beim Zucker ist es die Brüsseler Fokussierung auf den Wettbewerb, die den wirtschaftlichen Schaden erzeugt. Einzelheiten berichtete der Deutsche Bauernverband im September 2017: „Mit dem am 1. Oktober 2017 beginnenden Zuckerwirtschaftsjahr bricht für die deutschen und europäischen Zuckerrübenanbauer eine neue Ära an. Nach knapp 50 Jahren läuft die bisherige Zuckermarktordnung aus, die durch die Zuckerquote und die Rübenmindestpreise das Mengen- und Preisgefüge am Zuckermarkt wesentlich bestimmte. Damit wird eine der letzten Marktordnungen als Element der Agrarpolitik des vergangenen Jahrhunderts beendet und der europäische Zuckermarkt liberalisiert. Die deutschen Zuckerrübenanbauer werden dann mehr denn je im globalen Wettbewerb mit den großen Zuckererzeugern Brasilien und Thailand stehen, aber auch mit den europäischen Rübenanbauregionen“.

Der EU-Wettbewerbsbehörde war die alte Zuckermarktordnung ein Graus, genauso wie die Quotenregelung und die Mindestpreise, die zu Zeiten der Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) mit großem Erfolg für Zucker und Milch europaweit installiert worden waren. Die Versorgung war durch sie über Jahrzehnte gesichert, die Preise waren zu allen Zeiten moderat, es gab weder Milchseen, noch Zuckerberge und die Landwirtschaft hatte stabile Einkünfte. Den Rübenbauern und Zuckerfabriken ging es gut und der Weltmarkt war egal, weil sich lange Transportwege bei den niedrigen Margen eh nicht rentierten. Das ändert sich jetzt, weil global agierende Wettbewerber mit Niedrigstlöhnen und -kosten das Preisniveau bestimmen.

Brüssel mit Blindheit geschlagen

Das Ergebnis der Zwänge aus Brüssel ist sowohl bei den Bahnsparten wie beim Zucker ruinöser Wettbewerb, der sogenannte „Randbetriebe“ zum Aufgaben zwingt. So zwingt der Wegfall der Quoten und Mindestpreise die Eigentümerin der Warburger Fabrik, die Südzucker AG aus Mannheim, die 135 Jahre alte Produktionsstätte zu schließen. Nicht nur die Fabrik mit 80 Mitarbeitern, auch die 800 Bauern im Umkreis sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Und das ohne Not, nur weil die wirtschaftliche Vernunft durch eine ideologielastigen Liberalisierung in Verbindung mit übermäßigem Wettbewerb ausgeschaltet wird. Nichts anderes gilt für die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom. Ein Wettbewerb soll dort erhalten bleiben, der jeglicher wirtschaftlicher Vernunft entbehrt. Die Bahnsparten beider Konzerne laufen Gefahr, mangels Unternehmensgröße innerhalb weniger Jahre von den CRRC endgültig vom Weltmarkt verdrängt zu werden.

Was den Bauern in der Warburger Börde droht, könnte auch dem gesamten europäischen Bahnsektor den Garaus machen. Nicht nur die Kleinen hängt man – die Großen hängt man auch.