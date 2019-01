EU auf ideologisch-emotionalem Irrweg

Das erste Diktat des selbsternannten obersten Weltenretters soll der Reduzierung des sogenannten Treibhauseffekts dienen, letztlich der Erhöhung der Temperatur auf der Erde, das zweite Diktat der Belastung der Meere mit Plastikmüll entgegenwirken. Wenn man den Tanz um NOx und CO2 mit normalem Verstand betrachtet, befindet sich die EU-Politik in Sachen Benzinverbrauch auf einem ideologisch-emotionalem Irrweg, und in Sachen Einweggeschirr aus Plastik ist es dasselbe. Die Begründung für meine Diagnose ist einfach: Die Festlegung der Grenzwerte und das Verbot widersprechen jeglichem politischen, jedem ökologischen, jedem technischen und jedem wirtschaftlichen Verstand.

Klimaziele sind entstanden aus der Vermutung des sogenannten Treibhauseffekts, den das ausgestoßene CO2 erzeugen soll. Die Statistik der letzten Jahrtausende sagt etwas anderes: Es gibt eine eindeutig bewiesene Korrelation von Wärme- und Kälteperioden einerseits und der Anzahl der Sonnenflecken andererseits. Je mehr Sonnenflecken, desto mehr Sonnenwind, desto weniger Wolken auf der Erde – desto wärmer wird es. Zur Zeit nimmt die Zahl der Sonnenflecken zu, weshalb die Temperatur auf der Erde steigt. Eine statistische Korrelation der Erdtemperatur mit dem CO2-Gehalt der Atmosphäre besteht hingegen nicht. Das Einzige, was besteht, ist die unbewiesene – und wohl falsche – Vermutung, es gebe einen sogenannten Treibhauseffekt.

Klimaziele sind heute en vogue, aber Humbug

Weshalb die Vermutung, es gebe diesen Treibhauseffekt, falsch sein muss, ist ganz einfach zu begründen: Der Anteil von CO2 in der Atmosphäre beträgt etwa 0,04 Volumenprozent (400 ppm), ist minimal – erkennbar unerheblich. Das CO2-NOx-Gemisch der Atmosphäre ist für Sonnenstrahlung und Abstrahlung von Wärme total durchlässig, wie uns jeder Sonnenbrand und jede kalte Winternacht beweist. CO2 hat offensichtlich keinen Abschirmeffekt, kann also gar nicht für die Erwärmung der Erde zuständig sein – anders als Ozon. Ursache und Nicht-Ursache sind plausibel und offensichtlich. Jegliche Politik der Verbrauchsreduzierung zulasten fossiler Brennstoffe wegen des angeblichen „Treibhauseffekts“ ist somit Humbug.

Aufwendige Klimakonferenzen verstärken die unbewiesene Klimahysterie. Das nimmt die EU zum Anlass, Grenzwerte für PKW in Europa festzulegen, die ein Drittel unter dem normalen Verbrauch liegen, anstatt die Exploration über die OPEC zu steuern, wo zwei Dutzend Ansprechpartner zur Verfügung stehen – und damit den Weltverbrauch zu steuern. Beim Einwegplastik für Mund und Ohr hingegen ist die Maßnahme gut gemeint, aber in etwa so sinnvoll wie der Bau einer Sandburg am Nordseestrand – bei Ebbe. „Ehrgeizige Ziele“ nennen die Brüsseler Beamtenblase diesen bürokratischen Humbug. Die komplexe, übrige Welt wird ignoriert. Wie immer, wenn aus Amtsstuben heraus Bevormundung organisiert wird.

Alles fängt beim Rohöl an

Letztlich geht es bei beiden Themen, Co-Grenzwerte und Einwegplastik, um die Belastung der Erde in der Luft und im Wasser durch Produkte, die aus Rohöl gewonnen werden. In sogenannten Crackern wird das Öl aufgebrochen und in seine Bestandteile zerlegt. Aus einem Teil wird Benzin, das der Verbrennung dient, und aus einem anderen Teil wird weicher oder fester, formbarer Kunststoff für eine mehr oder weniger dauerhafte Nutzung, zum Beispiel als Tastatur auf dem Rechner, oder als Armaturenbrett im Auto, oder als Einweggeschirr oder Verpackung. Unzählige Nutzungen könnten hier noch aufgeführt werden. Grundsätzliche Überlegungen sind angesagt.

Alle Kontinente sind über die Meere und die Atmosphäre miteinander verbunden. Es gibt auf der Erde 52 Staaten, auf deren Gebiet Erdöl gefördert wird. Abnehmer oder Verbraucher sind alle 198 Staaten der Erde. Die Verteilung des Öls und seiner Produkte geschieht deshalb über Weltmärkte. Täglich werden derzeit 90 Millionen Fässer Rohöl gefördert und weltweit über Tanker und Pipelines an Raffinerien verteilt. Die Verteilung geschieht nach Finanzkraft der Abnehmer, was bedeutet, dass die Industrieländer in der Abnahme ganz vorne liegen.

Die Raffinerien brechen die Olefin-Ketten und -Mischungen auf und verteilen sie an die Großabnehmer. Ein solcher Großabnehmer ist die globale Schifffahrt, die irrsinnige Mengen an schmutzigem Schweröl verbrennt und die Abgase ungefiltert in die Atmosphäre bläst. Eine andere Gruppe von Großabnehmern, die aber saubere Produkte – Benzin oder Diesel – beziehen, sind die Tankstellen, die tagtäglich weltweit eineinhalb Milliarden PKW mit Kraftstoff versorgen. Circa ein Fünftel dieser Autos fährt in Europa, die Hälfte hiervon in der EU, also etwa zehn Prozent des Weltbestandes.

Eine weitere Großabnehmerin ist die kunststoffverarbeitende Industrie. Sie ist die Produzentin der von uns heiß geliebten Kunststoffe aller Art, also eine wesentliche Quelle des Problems. Die andere wesentliche Quelle sind wir, die Wegwerfgesellschaft, die letztlich von dieser Industrie gezüchtet wurde, weil die Kunststoffe einerseits so billig sind, aber andererseits von uns Konsumenten nicht selbst ver- oder bearbeitet werden können – anders als Lebensmittel oder manche Metalle. Deshalb werfen wir sie nach Gebrauch weg.

Ach, Brüssel, wenn’s so einfach wär’…

Der Verbrauch der Kraftstoffe ist das andere hier angesprochene Problem. Wie komplex allein die Benzinverbrauchs-Welt ist, lässt sich nur sehr schwer in Kürze darstellen: Abgesehen von den vielen heimischen Verbrauchsfaktoren ist der Preis der Kraftstoffe immer abhängig von den Kriegen im Orient und anderswo, von den Risiken auf den Seewegen, den Kapazitäten der Raffinerien weltweit, den Beschlüssen der OPEC, also deren 17 Mitgliedern, und den Launen der mächtigsten Präsidenten dieser Erde, also denen Russlands, der USA und Chinas, aber auch von Schwächen von Schwächlingen à la Venezuela, oder Mexiko oder Nigeria.

Der Preis des Rohöls – und damit der Verbrauch – ist abhängig von Konkurrenzprodukten, den Angeboten und dem Verbrauch an Kohle, Holz und Gas weltweit. Er ist abhängig vom Wetter, von Hitzeperioden und Kälteperioden, weltweit und natürlich von der Gier des Staates nach Geld, also von der mehrstufigen Besteuerung (Umsatz-, Grund-, Gewerbe- und Einkommensteuer). Und er ist abhängig von der vielschichtigen Dynamik der technologischen Entwicklung. Hunderte, tausende von Komponenten steuern den Benzinpreis hinauf und hinunter. Und damit den CO2-Ausstoß und den Verbrauch. Und die EU setzt frei erfundene, lebensferne Grenzwerte für den Verbrauch durch PKW dagegen. Sozialismus eben.

Dann steigt eben andernorts der Ölverbrauch

Die Grundidee für einen Lösungsansatz ist einfach: Was nichts kostet, ist auch nichts wert! Viele werden sich daran erinnern: Als vor ein paar Jahren der Ölpreis pro Barrel auf 144 Euro stieg, war die Aufregung groß, aber der Effekt noch größer: Der Kraftstoffverbrauch der neuen PKW in den Schaufenstern der Händler hatte sich binnen zwei Jahren fast halbiert, nachdem sich der Benzinpreis fast verdoppelt hatte. Neue Techniken machten es möglich. Unseren Technologiegrößen Bosch, Schaeffler und ZF sei Dank! Als der Benzinpreis wieder fiel, stieg nicht etwa der Verbrauch der Fahrzeuge wieder, sondern der Verbraucher kaufte größere, schnellere und stärkere Fahrzeuge, zum Beispiel dicke SUVs, also Luxus.

Ergo: Nichts ist besser für die Sparsamkeit im Umgang mit natürlichen Ressourcen, als ein hoher Preis. Er stachelt die Ingenieure an zu Höchstleistungen. Die Verbraucher nutzen die Benzinuhr an der Tankstelle als Maßstab. Und was macht die EU-Kommission? Sie reduziert die Grenzwerte. Und was ist der Effekt? Es mag sein, dass in Europa weniger Kraftstoff verbraucht wird, aber das Öl verdunstet ja nicht, es verteilt sich woanders und wird er für den Rest der Welt billiger. Dort steigt der Verbrauch. Globaler Effekt der „klugen“ Maßnahme: Null!

Der Ölpreis und die soziale Frage

Die Frage ist also: Wie kann man es erreichen, dass der Ölpreis sukzessive moderat steigt? Antwort: Indem man die OPEC in ihrem Bemühen unterstützt, für stabile Ölpreise zu sorgen und indem man den Ölförderstaaten auferlegt, die geförderten Ölmengen in kleinen Schritten sukzessive zu reduzieren. Das muss niemand tun, um den CO2-Ausstoss zu vermindern, es gibt dafür einen viel wichtigeren Grund: Es gilt, von begrenzten Bodenschätze der Erde auch möglichst viel für künftige Generationen zu erhalten.

Der Effekt einer Politik, die die Bodenschätze schützt (und nicht die Atmosphäre), ist unbestreitbar: Alles wird teurer, die Kraftstoffe werden wertvoller, die Kunststoffe ebenso. Die Folge: Hersteller geizen mit ihrem Einsatz wegen der höheren Kosten und die Verbraucher geizen wegen der höheren Preise auch. Werden die Produkte wertvoller, sinkt die Verbrauchsmenge und die Recycling-Rate steigt. Die Verschmutzung der Meere geht auf ganzer Front zurück und der Benzinverbrauch auch. Zwangsläufig kommt jetzt der Einwand der Bezahlbarkeit für die Ärmeren. Das ist letztlich eine Frage der Einkommens- und Sozialpolitik. Da viele durch die höheren Preise profitieren, ist es auch möglich, die Einkommensverteilung anzupassen. Aber das ist eine andere Geschichte.