Eines stimmt mit Sicherheit: Wir haben nur eine Erde. Aber auch das stimmt: Wir haben auf ihr eine kontinuierlich wachsende Zahl von Mitmenschen, die sich dieser unserer Sonnentrabanten-Schicksalsgemeinschaft auf natürliche Weise durch Geburt anschließen. Das hat Folgen: Eine der Folgen ist eine Art Völkerwanderung von Süd nach Nord, von arm nach reich. Eine weitere Folge ist eine wachsende industrielle Produktion, die scheinbar keine Grenzen kennt. Eine weitere Folge ist die kleinteilige Verteilung des Mülls auf der Erde, vor allem auch in den Meeren. Am schlimmsten aber ist, wenn Logik und Wissenschaft die Menschen in Massen auf die falsche Fährte locken und dadurch der Zugang zur richtige Lösung verhindert wird. Ein möglicher Fehler ist die Klimaerwärmung und die daraus abgeleitete Politik, die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Leistung reduzieren will und selbst menschliches Leben in den Fokus nimmt.

Der Erhalt der Erde ist eine Verwaltungsaufgabe

Lässt man Streit und mögliche Irrtümer weg, stellt sich die Sache so dar: Unsere Erde ist ein Klumpen Erde, der sich kontinuierlich dreht und dabei als Kugel ausgebildet hat und der im völlig freien Flug Jahr für Jahr in einer Kreisbahn um die Sonne fliegt. Die Erde und das was sich darauf befindet, ist unsere wichtigste natürliche Ressource, die es zu erhalten gilt. Sie enthält unendlich viele wertvolle Komponenten, angefangen vom Wasser, über die Mineralien, über die Atmosphäre und Fauna und Flora auf ihr, deren Bestandteil auch wir Menschen sind.

Was den Erhalt der Erde betrifft, so handelt es sich um eine Verwaltungsaufgabe, der sich die Eigentümer stellen müssen, die 198 Staaten der Erde. Sie sind die „ewigen“ Eigentümer, die diese Aufgabe zu bewältigen haben, die Nationalstaaten und die Staatengemeinschaft, also die Gemeinschaft aller Nationen (UN). Verwalten heißt: Erfassen der Ressourcen auf und unter der Erde, sie kategorisieren, die Nutzung festlegen, beplanen, verleihen. Auch für sich selbst, für ihre eigene Personalität, haben die Staaten eine Gestaltungs- und Erhaltungsaufgabe. Ganz generell haben die Staaten die Aufgabe, ihre Territorien zu schützen und für nachfolgende Generationen zu erhalten.

Die auf ihnen lebenden Menschen können insoweit auf Dauer (letztlich aber nur auf Zeit) Teileigentum am Land erwerben, als sie darüber bis zwei Meter unter der Oberfläche und zwanzig Meter über der Oberfläche frei verfügen können. Sie dürfen darüber hinaus Abbaurechte auf Zeit erwerben. Erhaltungsbedürftige Komponenten der Territorien sind Fauna und Flora. Die Natur der Erde ist ihnen zu Hilfe durch unbegrenzte Energiezufuhr (Sonne) und unbegrenzte Versorgung mit Sauerstoff in der Luft und Wasser in den Meeren. Auch Letztere gilt es zu erhalten. Allerdings gilt: Wenn Ressourcen zum Abbau freigegeben sind und dadurch Verkehr ermöglicht wird, dann sind end-of-pipe-Maßnahmen (Fahrverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen und andere Schikanen) sinnlos, weil der CO 2 -Ausstoß in die Atmosphäre in der Summe unverändert bleibt.

Drei Schritte zur Problemlösung

In den Staaten leben Menschen, die es zu versorgen gilt (Wirtschaft und Bewirtschaftung). Es ist allerdings nicht Aufgabe der Staaten, die Menschen zu versorgen, denn die Menschen sind Selbstversorger. Die Staaten haben im Rahmen ihrer Pflicht zur Verwaltung die Aufgabe, es Menschen und ihren Gemeinschaften durch sachgerechte Planung (regional und funktional) zu organisieren und zu ermöglichen, sich selbst zu versorgen. Die Menschen sind für diese Aufgabe in ihrer Entwicklung zu fördern und mit geistigen und technischen Erkenntnissen auszustatten (Schulen, Universitäten, Institute). Eine weitergehende Unterstützung der Menschen mittels unterschiedlicher Sozialordnungen und -systeme (Kammern, Verbände, Sozialversicherungen) ist angesagt. Unterstützung bekommen die Menschen und ihre Gemeinschaften (Kommunen) auch durch regelnde Gesetze und Institutionen (Gerichtsbarkeit, Strafgesetze, Straßenverkehrsordnung, Eherecht, Vereinsrecht, Eigentums- und Patentrecht, Koalitionsfreiheit, etc.).

Das ist eigentlich schon alles. Das Problem jedoch ist, dass über das Vorgesagte weltweit keine Einigkeit besteht, weil es in allen Richtungen wirtschaftliche, kulturelle und soziale Gefälle unendlichen Ausmaßes gibt, d. h. der zweite Schritt zur Orientierung wäre die Beantwortung der Frage, auf welchem Weg die Gefälle abgebaut werden können?

Als erster Schritt empfiehlt sich die wirtschaftliche Stabilisierung durch Einführung eines Bürgerlichen Gesetzbuches. Es bedarf wenig Aufwand, ein funktionierendes Gesetz abzuschreiben oder auch den lokalen Gegebenheiten anzupassen, so wie Japan oder die Schweiz schon vor mehr als einhundert Jahren das deutsche BGB eingeführt haben. Das Gesetz, vor allem Eigentumsrechte und Kaufrecht, d. h. die Rechtssicherheit wirkte in allen Fällen wie Schmierseife als Beschleuniger der wirtschaftliche Entwicklung. Und, je mehr Länder das Gesetz nutzen, umso besser sind die Möglichkeiten der Verständigung untereinander.

Auch der zweite Schritt ist wichtig für die wirtschaftliche Stabilität: Die Erfassung des Grundbesitzes in Grundbüchern. Deutschland hatte vor mehr als 200 Jahren das Glück, dass Napoleon (zum Zweck der Besteuerung) auf seinem besetzten Territorium den Grundbesitz in Katastern festhalten ließ. Grundbücher sind etwas, was beispielsweise sogar dem EU-Mitglied Griechenland fehlt, weshalb dort das gesamte Steuersystem wackelig ist, letztlich sogar der Staat selbst. Die Besteuerung selbst kann in einem einheitlichen Steuersatz für alle Einnahmen (10 bis 20 Prozent Umsatz- und Einkommensteuer, flat, bei hohen Grundfreibeträgen) erfolgen.

Auch der dritte Schritt ist ein rechtlicher und deshalb preiswerter Schritt: Der Trick bei der Einführung der Sozialgesetze (Renten-, Kranken-, Unfallversicherung, etc.) durch Bismarck war, dass es den Staat nichts kostete. Er verpflichtete einfach die Arbeitgeber, sich die Kosten mit den Arbeitnehmern zu teilen. Der Staat übernahm als ordnungspolitischer Koordinator lediglich die Einführung und Durchsetzung. Es hat in Deutschland damals zwar bis zum Jahr 1927 gedauert, also fast fünfzig Jahre, bis alle Systeme der Sozialen Marktwirtschaft installiert waren, aber waren andere Umstände: Es gab dafür weltweit kein Vorbild und keine Vorlage, es war die Null-Serie. Wichtiger organisatorischer Bestandteil dieses Schrittes ist die regionale und funktionale Organisation der Wirtschaft in Kammern und Verbänden, wie sie in Deutschland in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt ist. Das System existiert und funktioniert bis heute. Gerade unsere all-präsente Verbändewirtschaft in Form kompetenter Branchen-Organisationen der Unternehmer und Unternehmen ist fundamentale Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und sie wird schon heute von den deutschen Messegesellschaften privatwirtschaftlich in die ganze Welt hinausgetragen.

Die vorgenannten Systeme können nicht überall eilig oder komplett eingeführt werden, aber die Politik der Vereinten Nationen und ihrer Mitglieder sollten diesen privatwirtschaftlichen Initiativen schnellstens und systematisch folgen. Ausführliche Begründungen für den vorstehenden Ansatz sind in meinem Buch „Reichtum der Welt – für Alle“ (Genf, 2017) zu finden, das auch in englischer Sprache erschienen ist unter dem Titel „Economic Justice and Welfare for All“ (Genf, 2018).