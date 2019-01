Die Musealisierung europäischer Wirtschaftspolitik

China schickt sich an, in der Stahlbranche und beim Bau von Schnellzügen weltweit alle Konkurrenten abzuhängen. Was tun? Die Überlegungen des Bundeswirtschaftsministeriums kommen sehr spät, und sie beschränken auf den Schutz von technischem Knowhow durch die Verhinderung ausländischer Beteiligungen an Technolo­gieführern. Das Bundeskartellamt reagiert überhaupt nicht auf die Provokateure, sondern bestraft stattdessen einen mittelstän­disch geführten Stahlproduzenten mit einer Buße von 85 Millionen Euro. Einer der letzten deutschen Stahlproduzenten wird damit signifikant geschwächt.

Noch weniger Verstand bringt die EU aufs Gleis. Brüssel kündigt das Verbot der Fusion der Schnellzugsparten von Alstom und Siemens an, die sonst zusammen einen Weltmarktanteil von sieben Prozent hätten – andererseits aber mit einem Verbot ihrer Fusion weiterhin unfähig wären, sich ihrem chinesischen Wettbewerber CRRC entgegen zu stellen, der über einen Weltmarktanteil von annähernd 70 Prozent verfügt. Was zehnmal so viel ist!

Einer der letzten deutschen Stahlproduzenten

Alle Welt weiß, dass es der gesamten Stahlindustrie schlecht geht, weil billiger Stahl aus China die Weltmärkte überschwemmt und auch den größten und stärksten Stahlkonzernen der übrigen Welt systematisch die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzieht. Spätestens seit der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp sich seines kompletten Stahlgeschäfts entledigt und mit der indischen Tata-Gruppe fusioniert hat, also sein defizitäres Stahlgeschäft quasi verschenkt hat, um sich selbst zu retten. Spätestens seitdem sollte die Dramatik der Situation allen bewusst sein. Trotzdem wird die Nummer acht der deutschen Stahlkonzerne, die Georgsmarienhütte, ein Familienunternehmen (!), zu Weihnachten 2018 vom Bun­deskartellamt mit einer Buße von 85 Millionen Euro belegt und auch der zuständige Wirtschaftsver­band jetzt im Januar 2019 empfindlich bestraft.

Das ist ein schwerer Fehler, denn das Unternehmen Georgsmarienhütte ist ein Kleinod: Die Unternehmensgruppe ist ein kleiner Stahlkonzern und zugleich ein großer Familienbe­trieb, vor 25 Jahren hervorgegangen aus dem Edelstahl-Bereich der Klöckner AG. Er ist der ganze Stolz und die wirtschaftliche Grundlage der Gemeinde gleichen Namens, im Osnabrücker Hügel­land gelegen. Der Konzern – und die ganze, gleichnamige Stadt gleich mit – wurden seinerzeit vom Unternehmenssanierer Jürgen Groß­mann im Rahmen eines Management-Buyouts vor dem Untergang gerettet. Die Stärke der Gruppe sind vielfältige Spezialitäten als Zulieferer verarbeitender Industrien, insbesondere der Automobil­industrie.

Altmaier hört die Signale… nicht

Das Bundeskartellamt bestraft, und das Bundesministerium für Wirtschaft sieht tatenlos zu. Dabei schrillen die Alarmglocken, was China anlangt, doch schon so laut! Noch im vergangene Jahr ließ die Bundesregierung verlauten, dass sie den Ausverkauf deutscher Technologie ins Ausland so einfach nicht mehr hinnehmen wolle. Der Bundesverband der Deutschen Industrie gab in diesen Tagen ein 54-Punkte-Papier her­aus, überschrieben mit der Frage: „Wie gehen wir mit Chinas gelenkter Volkswirtschaft um?“ Die Fragestellung musste auch im Bundeswirtschaftsministerium seit langem bekannt sein. Und eine Verbindung zwischen dieser Frage und der Stahlpreis-Frage wohl leicht herzustellen sein.

Trotzdem scheint das Bundeskartellamt als unabhängiger Behörden-Trabant seine Kreise zu ziehen, der sich um das Gemeinwohl nicht zu scheren braucht. Anders wären die Bußen nicht zu erklären. Das Amt sieht sich als „Hüterin des Wettbewerbs“, also einer Quelle des Wohlstands. Nur, kann das Amt weiterhin l’art pour l’art seine hehren Ziel verfolgen, derweil der systemfremde Wettbewerber China rücksichtslos die Weltmärkte für Stahl okkupiert? In China wird 18 mal soviel Stahl produ­ziert wie in Deutschland. Staatliche Preisdiktate und staatliche Finanzierung und Steuerung bestim­men die chinesischen Marktstrategien. Die übrige Welt ist dem hilflos ausgeliefert. Eine Regierung, die ihre Industrie nicht schützt und den Unternehmen nicht erlaubt, sich selbst zu schützen, wirft sie der gelenkten chinesischen Staatswirtschaft quasi zum Fraß vor.

Das deutsche Kartellamt entdeckt die Folter

Genau das geschieht in Deutschland, indem das Bundeskartellamt freiwillige Abreden bestraft und dabei auch noch eine wichtige Institution fesselt und wehrlos macht, die seit ihrer Gründung im Jahr 1873 mit dem Wohlergehen der Stahlindustrie betraut ist: Die altehrwürdige Wirtschaftsvereinigung Stahl e.V. in Düsseldorf. Die „Fesselung“ dieses Verbandes durch die Kartellbehörde geht so weit, dass einige verdiente Mitarbeiter vor Jahren sich als Folge der überfallartigen Ermittlungen in psychiatrische Behandlung begeben mussten, ei­ner sogar stationär in eine Psychiatrie eingeliefert wurde. Von den persönlichen und beruflichen Verletzungen, die diverse Kündigungen ausgelöst haben, ganz zu schweigen. Die Erwähnung des Themas „Kartellamt“ gegenüber den verbliebenen Verbandsmitarbeitern löst noch heute bei ihnen allen Psychosen aus.

Mit was für einer Qualität von Wettbewerber wir es bei der gelenkten Staatswirtschaft zu tun haben, zeigt auch der Blick in die zweite anfangs erwähnte Branche, in den Markt von Hochgeschwindigkeitszügen. Aus den Verhandlungen über die Preise für die ersten Hochgeschwindigkeitszüge für China vor circa dreißig Jahren wurde eine Geste des einstmals überaus beliebten Siemens-Chefs Heinrich von Pierer legendär. Der hart­näckigen Preisdrückerei seiner chinesischen Verhandlungspartner überdrüssig, stand Pierer vom Verhandlungstisch auf und zog das Innenfutter beider Hosentaschen heraus, um zu zeigen, dass sie leer waren, d. h. dass keinerlei Verhandlungsmasse mehr vorhanden war. Wohl mit Erfolg. Aber dass Pierer seinerzeit die Konstruktionspläne der Züge an seine Auftraggeber mit auslieferte, „weil man die Wartung selbst machen wollte“, dürfte man heute nicht nur bei Siemens als „Fehler“ er­kannt haben.

Siemens und Alstom: letzte Hoffnung

Niemand, auch Pierer nicht, hat damals auch nur näherungsweise den rasanten Aufstieg Chinas vorausgeahnt, den die staatlich gelenkte Volkswirtschaft mit kapitalistisch-marktwirtschaftlichem Antlitz nehmen würde. China hat noch bis vor wenigen Jahren ungerührt deutsche Entwicklungshilfe kassiert. Der Anteil von Siemens am Weltmarkt für Schnellzüge liegt heute noch bei drei Prozent, der von China Railroad Company (CRRC) beläuft sich auf 23 mal so viel, auf 69 Prozent – was heute die europäische Fusion dieser Siemens-Sparte mit der französischen Alstom erzwingt, die auf vier Prozent Weltmarkt­anteil kommt. Ein kartellrechtliches Fusionsverbot verböte sich hier bei den Schnellzügen mit der selben Begründung wie beim Stahl: Man muss sich doch gegen China wehren dürfen! Trotzdem kündigt die linientreue EU-Wettbewerbs-Kommissarin Margrethe Vestager das Verbot der Fusion an. Hilflos und wahrscheinlich fruchtlos plädiert der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Richtung Brüs­sel, die Fusion zu genehmigen.

Vor dreißig Jahren sprach der Nestor der deutschen Philosophie, Hermann Lübbe, bei der Betrach­tung der Entwicklung deutscher Innenstädte von ihrer „Musealisierung“. Wenn man sich wett­bewerbspolitische und ideologische Verstaubtheit der Bonner und Brüsseler Kartellbehörden be­trachtet, könnte man den Begriff auch gut auf unsere gesamte deutsche und europäische Wirt­schaftspolitik übertragen.