Kind mit Kopftuch: Vorbereitung auf die WM 2022 in Katar?

Beim letzten Länderspiel England gegen Deutschland trug eines der mit den deutschen Nationalspielern eingelaufenen Mädchen ein Kopftuch. Erstaunlicher Weise haben sich der Islamismus-Experte Ahmad Mansour sowie Hamed Abdel-Samad als wenige bisher dazu öffentlich geäußert (siehe die Facebook-Einträge am Beitragsende). Nicht einmal für einen Vertreter der AfD war es ein Wort wert.

Das bedeutet: Das Kopftuch ist in unserer Gesellschaft normal geworden. So normal, dass ein Mädchen bei einem sportlichen Wettkampf zwischen zwei europäischen Ländern, der im Fernsehen übertragen wird, ein Kopftuch trägt, ohne dass dies überhaupt bemerkt und kommentiert wird. Ganz im Sinne von: Normal ist etwas, wenn man nicht mehr darüber spricht.

Zum Schutz des Mannes

Dabei sollte darüber gesprochen werden. Keines der anderen Kinder wurde so brutal „entblößt“ wie dieses eine Mädchen – obwohl es äußerlich das verhüllteste von allen war. Bei keinem der anderen Kinder erkannten die Zuschauer die Religionszugehörigkeit; bei keinem der anderen Kinder wurden sie so direkt auf das Geschlecht hingewiesen; bei keinem anderen Mädchen verschwendete man auch nur einen Gedanken daran, dass es – obwohl noch so jung – offensichtlich bereits seine Regel hat. Das alles interessiert Fußballinteressierte grundsätzlich auch gar nicht, wurde ihnen bei diesem Kind jedoch im Fernsehen präsentiert.

Dieses Kind wurde durch ein Stück Stoff vor einem Millionenpublikum in einem von Männern dominierten Sport auf sein weibliches Geschlecht reduziert und damit streng genommen zu einem Sexobjekt degradiert. Auch wenn manche Frauen argumentieren, das Kopftuch würde von muslimischen Frauen getragen, um eben nicht als Sexobjekt wahrgenommen zu werden: Dieses Stück Stoff sexualisiert die Person, die es trägt. Es „markiert“ sie sozusagen als das weibliche Geschlecht, das im Islam weniger wert ist als das männliche und das zudem verführerisch ist.

Auch wenn für das Tragen des Kopftuchs in der Regel religiöse Gründe angeführt werden: Dieses Mädchen verhüllt sich, um mit seinen sexuellen Reizen nicht zu verführen, damit Männer nicht in Gefahr geraten, sich vor Allah zu versündigen. Der Mann soll also geschützt werden. „Ich bin es leid, immer wieder zu erklären, dass das Kopftuch nicht aus Gottgefälligkeit, sondern dem Mann zum Gefallen getragen wird“, so Seyran Ates, die bekannte Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin.

Kopftuch: Das Gegenteil von Integration

Das Vorführen dieses Mädchens im Fernsehen grenzt an Kindesmissbrauch. Das Kind wurde – gewollt oder ungewollt – instrumentalisiert, um zu zeigen, wie tolerant und vielfältig die deutsche Nationalmannschaft als Abbild unserer Gesellschaft ist. Doch unsere Gesellschaft verkennt, dass das Kopftuch nicht viel mit Integration zu tun hat. Hier wird rigoros getrennt: zwischen Mann und Frau, zwischen „unehrenhaften“ und „ehrenhaften“ Mädchen und Frauen, zwischen Muslima und Nicht-Muslima.

Das Kopftuch erzeugt eine Spaltung in der Gesellschaft, angefangen in der Schule, wo muslimische Mädchen mit Kopftuch nicht am Schwimm- und Sportunterricht teilnehmen können und dürfen. Deshalb kämpfen Kritiker wie Seyran Ates seit Langem dafür, dass Kopftücher an Schulen verboten werden. Zumal der Staat laut Verfassung verpflichtet ist, die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern. Dazu gehört auch, Kinder in diesem Sinne zu erziehen. Das Gegenteil davon ist es, wenn Mädchen durch das Kopftuch früh in ein Rollenbild gezwängt werden. „Damit sie später als stolze Studentinnen sagen können, dass sie das Kopftuch ‚freiwillig‘ tragen“, so Seyran Ates.

Und sich möglicherweise selbstbewusst für eine Stelle im öffentlichen Dienst bewerben: So spricht das Bundesverwaltungsamt aktuell auf großflächigen Plakaten Bewerberinnen mit Kopftuch an und fordert sie auf: „Bewirb Dich so wie Du bist“ (da fehlt übrigens ein Komma). Man muss noch nicht mal islamkritisch sein, um das zu hinterfragen. Es reicht, religionskritisch und für eine säkulare Gesellschaft zu sein.

Die Gleichberechtigung beim DFB

Unsere freiheitliche Gesellschaft kann und will das Kopftuch nicht verbieten. Aber muss sie unbedingt zulassen, dass eine Religion in der Öffentlichkeit immer sichtbarer wird? Muss sie Kopftuch tragende Frauen darin bestärken, auf diese Art und Weise von ihrem Recht auf Selbstbestimmung und Religionsfreiheit Gebrauch zu machen? Wie kann man von Selbstbestimmung und Freiheit sprechen, wenn Frauen woanders, aber auch in Deutschland – teilweise mit brutaler Gewalt – gezwungen werden, sich zu verhüllen.

Was tun Befürworter von Kopftuch und Burka den Frauen und Mädchen an, die sich dagegen wehren, sich zu verhüllen, sich gegen ihre Familie und ihr soziales Umfeld auflehnen und damit in Gefahr bringen? Wie sollen hierher geflüchtete Frauen darauf vertrauen können, dass sie das Kopftuch hier ablegen dürfen, und den Mut dazu aufbringen? Sollte unsere Gesellschaft Frauen, die für ihre Freiheit und Gleichberechtigung kämpfen, nicht unterstützen in ihrem Kampf, anstatt ihn zu erschweren? Während „Feministinnen“ einerseits anprangern, dass Frauen sich immer noch häufig genug gegen den Vorwurf wehren müssen, selber schuld an ihrer Vergewaltigung zu sein, weil der Rock zu kurz war, verteidigen sie andererseits, wenn sich Frauen vor Männern verhüllen, damit diese ihre Triebe im Zaum halten?

Der Deutsche Fußballbund hat wirklich keine rühmliche Vergangenheit in Sachen Gleichberechtigung. Erst 1970 hob er sein 1955 eingeführtes Fußballverbot für Frauen auf. 1982 wurde die Frauennationalmannschaft gegründet, die seitdem viele Erfolge aufweisen konnte: Für ihren EM-Sieg im Jahr 1989 bekamen die Spielerinnen ein Kaffee-Service geschenkt. Und immer noch trainieren Frauen und Mädchen unter schlechteren Bedingungen als ihre männlichen Kollegen. Inzwischen ist – so könnte man wohlwollend sagen – der DFB jedoch auf einem guten Weg; erstmals darf in dieser Saison sogar eine Frau Bundesliga-Spiele pfeifen. Er sollte diesen Weg jetzt nicht verlassen und zulassen – sei es aus Gleichgültigkeit oder aus welcher Motivation auch immer – dass Mädchen benutzt werden, um Vielfalt und Toleranz zu beweisen.

Vielleicht liegt die wahre Motivation aber auch darin, uns allmählich auf die WM 2022 in Katar vorzubereiten und an Kopftuch tragende Einlaufmädchen zu gewöhnen – falls es doch noch nicht für alle ganz normal ist.

Die Fahne des politischen Islam und des Patriarchats auf dem Kopf eines Kindes als Zeichen von Toleranz,… Posted by Hamed Abdel-Samad on Samstag, 11. November 2017

Natalie Furjan ist Volkswirtin und wissenschaftliche Mitarbeiterin.