Einigkeit und Recht und Freiheit – in der Wirtschaft stimmt die Hymne nicht

Einigkeit und Recht und Freiheit, so beginnt die deutsche Nationalhymne nach dem Text von Hoffmann von Fallersleben aus dem 19. Jahrhundert. Einigkeit war die Forderung in einer Zeit, als zersplitterte Fürstentümer und ein brutaler Nord-Süd-Gegensatz die politische Landschaft Deutschlands bestimmten – Preußen gegen Österreich und alle gegen Frankreich.

Von den Franzosen wurde dann ein gewichtiger Teil des Rechts nach Deutschland importiert. Und ein bisschen Freiheit auch. Der Freiheitsgedanke des Vormärz, der Revolution von 1848, ging allerdings in vielerlei Hinsicht weiter als das, was wir heute erleben. Ein „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ wäre den Kämpfern des Vormärz wohl genauso übel aufgestoßen wie die (Über-)Regulierung alles und jeden, wie sie heute von Politikern mit dem Anspruch der Gestaltungsmacht in jedem Lebensbereich gesucht wird.

Wir können also konstatieren, dass unsere Nationalhymne nach der Vollendung der Deutschen Einheit in den Bereichen Einigkeit und Recht mehr oder weniger ordentlich umgesetzt ist, es aber mit der Freiheit nicht nur hier und da hapert.

So beklagte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem jüngsten Jahresgutachten, dass Deutschland „für die laufende Legislaturperiode eine enttäuschende Reformbilanz“ ausweise. So habe es die Bundesregierung versäumt, „die Marktkräfte zu stärken“. Marktkräfte stärken heißt übersetzt aber nichts anderes, als in der Wirtschaft mehr Freiheit zuzulassen.

Ökonomisch gesehen gibt es – trotz zahlreicher abweichender Voten und der Frage, wer denn eigentlich die Experten sind und wer sie auswählt – ziemlich genaue Anforderungen an Deutschland. Wir leben in diesem Land von den Errungenschaften rund um die „Agenda 2010“. Die Jahreszahl offenbart schon, wie weit wir hinterherhinken. Und gleichwohl finden sich einige, die jene Agenda noch abschaffen, zurückdrehen möchten – zum Nachteil all jener, die in ihrem Gefolge Beschäftigung und Brot gefunden haben.

Innovation ist ein Schlagwort, das allen politisch Engagierten leicht über die Lippen geht. Wer bohrt nach, was das eigentlich bedeutet? Richtig, je nachdem, wer forscht, gewinnt das Schlagwort eine jeweils andere Bedeutung. Wer darunter „Industrie 4.0“ versteht, die internetmäßige Vernetzung von Dingen, von Maschinen und Technologien, wird in Deutschland nur sporadisch zufrieden sein. Fakt ist: Eine neue Bundesregierung müsste hier eine Aufholjagd ohnegleichen starten, um zur asiatischen Weltelite aufzuschließen.

Die Chancen dafür stehen allerdings nicht gut. Deutsche bürokratische Hemmnisse und europäische Richtlinien werden das verhindern. EU-Präsident Jean-Claude Juncker hat gerade klar ausgedrückt, welches Europa ihm vorschwebt: eines, das in gemütlichem Gang, im Tempo des Schwächsten, ohne jede Verantwortung und Risikobereitschaft, sich fortentwickelt und möglichst niemandem Veränderungen zumutet.

Das hätte nun wiederum historische Vorbilder: Im frühen Mittelalter, nach den Wirren der Völkerwanderung, befand sich Europa in einer Phase der Erstarrung – unter einem Kaiser, der alles unter seine Knute zwang. Ein riesiges Reich – unfähig zu jeder Bewegung. Die neue Bundesregierung wird ähnlich weiteragieren wie die bisherige, auch wenn sie vielleicht farblich anders zusammengesetzt ist. Man fühlt sich an das berühmte Lied „Won’t Get Fooled Again“ von The Who erinnert, wo es im Refrain so schön heißt: „Meet the new boss – same as the old boss“.

Illusion statt Fakten

Nur mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, die sogenannte Energiewende käme auf den Prüftisch eines gewissenhaften Wissenschaftlers und ein Journalist wäre anwesend, um zu berichten. Was käme heraus? Die staatlich bevorzugten Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie würden nur sporadisch Strom liefern können. Der Wissenschaftler wäre in der Lage nachzuweisen, welche weiteren Energiequellen ein hoch industrialisiertes Land braucht. Der zuverlässige Journalist müsste konstatieren: Das Ergebnis liefert keinen Beleg dafür, dass Deutschland mit Mitteln der Wind- und Sonnenenergie zuverlässig mit Strom versorgt werden kann.

In der Realität hören wir andere Erzählungen, und jetzt nach der Bundestagswahl sehen wir auch, dass wir in vielen Bereichen zum Narren gehalten werden. Was brauchte unser Land?

Zunächst einmal eine marktwirtschaftliche Erneuerung im Sinne Ludwig Erhards. Der Staat hat im Lauf der Jahre und Jahrzehnte an sich gerissen, was er nur konnte. Die Staatsquote ist von etwa einem Drittel (1960, als Erhard Wirtschaftsminister war) auf fast 50 Prozent zur Jahrtausendwende gestiegen. Nach der Agenda 2010 liegt sie immer noch bei rund 45 Prozent, niedriger zwar als beispielsweise in Frankreich (56 Prozent), aber eben deutlich über Ländern wie Irland (28 Prozent) oder den baltischen Staaten, die auf etwa ein Drittel Staatsanteil kommen.

Auch die nächste Bundesregierung wird versucht sein, den Unschuldigen die Verantwortung aufzuladen und die Unbeteiligten zu bestrafen. Man nehme die Energiewende: Egal wie widersinnig eine Entwicklung ist, egal wie irre sie gemessen an Naturgesetzen daherkommt – wenn man es der Mehrheit des Volkes einredet und dieses die Dinge dann vermeintlich möchte, wird es durchgezogen. Selbst wenn die Stromrechnung von Jahr zu Jahr steigt. Das gleichzeitige Verstoßen gegen Naturgesetze und die Gesetze der Ökonomie hat bislang allein Deutschland geschafft. Es wäre verdienstvoll, wenn die neue Regierung diesen Spitzenplatz wieder räumt.

Reinhard Schlieker ist Redakteur und Moderator im Börsenstudio des ZDF

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 11/2017 von Tichys Einblick erschienen.