Auf der Umfragenwaage: Leichtgewicht Baerbock

Von Umfragen, in denen ich nicht mindestens die Frageformulierungen selbst bestimmen konnte, halte ich sowieso nichts. Doch ab und zu sind sie erheiternd. Hier die von infratest dimap für die WamS.

49 Prozent aller Befragten würden danach Schwarzgrün als Regierungskoalition nach der Bundestagswahl 2021 gegenüber RGR bevorzugen, aber nur 37 Prozent jener Befragten auch, die sich selbst als Wähler der Grünen einstuften.

Doch über den Willen ihrer Wähler würden sich die Grünen im Fall der Fälle natürlich genauso hinwegsetzen, wie das alle Parteien immer schon tun. Noch „lustiger“ sind die demoskopischen Noten für drei Grüne. Dass alle Befragten Baerbock deutlich hinter Habeck und Özdemir setzen, kann dem Plappermäulchen egal sein. Dass sie bei den Eigenen auch hinten landet, aber weniger.

Als größtes Handicap wird in der Gilde der Spindoctores jedoch gehandelt, dass Annalena Baerbock begonnen hat, ihre äußerliche Eigenschaft als „niedlich“ zu verlieren, seitdem sie merklich an Gewicht zulegt. Das, so der Doyen der Spinzunft, ist ihm und seinesgleichen beim aktuellen „Sommerinterview“ des ZDF noch mehr aufgefallen als die schon bekannte, allerdings offensichtlich immer noch steigerungsfähige Neigung von Baerbock zu Aussagen, in denen sie sich selbst als Dummchen präsentiert.

Während die andere Hälfte der grünen Doppelspitze neben Habeck also in natura an Gewicht zulegt, verliert sie weiter an politischem Gewicht und am demoskopischen, auch wenn ich diese Waagequalität nicht ernst nehme. Ihre Wirkung liegt in der veröffentlichen Meinung, ob’s nun wahr ist oder nicht. Gewicht ist Gewicht.