Recht und Ordnung achten

Kein Staat kann ohne Recht, kein Recht ohne Staat bestehen.

Augustinus Aurelius

Ordnung ist eine Tochter der Überlegung. Sie ist eine zivilisatorische Formationskategorie wie Wahrheit, Recht oder Wissen. Konservative schätzen diese Grundkategorien sozialer Existenz ganz besonders, weil sie die Voraussetzungen für Sicherheit, Vertrauen und Integrität schaffen.

Der Konservative schätzt am Recht die Friedensfunktion, seinen Dienst für die Konfliktbereinigung und den sozialen Frieden. Streitigkeiten werden durch Verfahrensregelungen im Recht kanalisiert und eskalieren nicht.

Zugleich hat das Recht eine Ordnungsfunktion: Es stellt Erwartungen des Einzelnen in vorhersehbarer Weise sicher und garantiert die verlässliche Basis des Zusammenlebens, etwa beim Rechtsfahrgebot auf Straßen. Doch das Recht sichert auch die Freiheit, weil es dem Einzelnen Freiräume garantiert, die ihn vor Zugriffen Dritter und zuweilen auch vor staatlicher Machtausübung schützen.

Rechtstreue hält der Konservative darum für ein hohes Gut – selbst, wenn er fallweise politisch anderer Meinung sein kann als die Parlamentsmehrheit und ihre Gesetze. Er achtet die Integrationsfunktion des Rechts, da die Rechtseinheit zugleich eine politische Einheit herstellt und den Staat als Ganzes legitimiert. Die Kontrollfunktion des Rechts ermöglicht zudem die nachträgliche Überprüfung der Herrschaftsausübung und begrenzt die Herrschaft dadurch.

Wenn die Autorität des Rechts also untergraben wird, dann ist die Kritik des Konservativen nahe. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn etwa linke Randalierer oder kleinkriminelle Migranten aus politischen Gründen weniger streng sanktioniert werden als andere. Das gilt aber auch in größeren politischen Zusammenhängen, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird – etwa bei der Einhaltung von Euro-Stabilitätskriterien und Verschuldungsgrenzen oder bei Grenzverletzungen nach den Regeln des Dubliner Abkommens.

Doch den Konservativen stört auch eine kulturelle Unterspülung des rechtlichen Ordnungsgebäudes. Die systematische Geringschätzung von Ordnung und Wissen, von Wahrheitssuche und Rechtstreue, hat aus Sicht des Konservativen tiefere Ursachen als nur das fallweise Versagen der Politik. Sie erwächst aus einer Subprime-Kultur, die die kollektive Hierarchie von Werten und Wichtigkeiten verschiebt. So sehen Konservative den Rigorismus Kants ebenso schwinden wie die Systematik Thomas von Aquins. Dagegen haben Friedrich Nietzsche, Jeremy Bentham und Jürgen Habermas durchaus Konjunktur und weben – zur Besorgnis von Konservativen – am unterbewussten Relativitätskleid fortdauernd mit.

Die Zyniker und Machtmenschen, die Karrieristen und Realpolitiker folgen Nietzsche heute mit einer Selbstverständlichkeit, mit der Wind durchs Land weht. Die Selbstlegitimation von Recht durch Macht ist ein Gift, an dem nicht nur Diktatoren schnüffeln, es versucht auch demokratische Politiker, die Recht zuweilen einer selbst definierten höheren Moral unterordnen. Als die Bundesregierung nach dem Unfall von Fukushima schlagartig den Ausstieg aus der Atomenergie befahl, brach sie damit geltendes Recht. Auch als die Euro-Kriterien für Staatsverschuldungen für ungültig erklärt wurden oder als Grenzgesetze aus humanitären Gründen beiseite geschoben wurden.

Konservative haben unter diesen drei Rechtsbrüchen der deutschen Politik grundsätzlich gelitten. Nicht weil sie einen Atomausstieg oder eine Eurorettung für falsch gehalten haben, sondern weil die Willkür eines politischen Willens über das Recht und die geltende Ordnung gestellt wurde.

Nietzsches Übermenschendenke hat in verdünnten Dosen des Manageriellen und der Machbarkeiten mehr Gefolgsleute, als man ahnt. Die Ethik des modernen Managements ist eine des Zarathustras, getrieben von Einsamkeits- und Überlegenheitsgefühlen, geschärft in einer Welt, die das Machbare als Zentralinstanz, das Moralische aber nur als Ableitung davon begreift, erprobt in einem Regelwerk des totalen Wettbewerbs, das den Sinn als Gestaltungsergebnis betrachtet und die ethische Pflicht permanent mit dem Recht des Stärkeren verwechselt. Da wir den Wettbewerb verabsolutiert haben, verhindern wir immerhin, dass einzelne zu Absolutisten werden. Mit ihm brechen wir die Macht andauernd, weil es immer neuen Wettbewerb gibt und keiner auf Dauer erfolgreich sein kann. Und doch bleibt die Zarathustra-Funktion im wörtlichen Sinne amoralisch.

Die zweite modische Versuchung eines variablen Wahrheitsbegriffs liegt in der Tradition Benthams und seinem Utilitarismus, der Nutzwertideologie, die tatsächlich glaubt, das Praktische sei das Eigentliche. Wenn es aber um die essenziellen Dinge des Lebens und der Gesellschaft geht, dann wirkt das Nutzwertige zuweilen wie eine Gebrauchsanweisung zur Infantilisierung. Vom kommunikativen Utilitarismus leitet sich nichts ab, was über die Sondertarife für Mallorcareisen oder den Wirkungsgrad von Hautcremes hinausgehen würde. Er be-deutet nichts, darum hat er dort nichts zu suchen, wo es um Deutung gehen sollte. Der Benthamianismus ist zwar ein zuweilen sympathisch-praktischer Zug der Wahrheitssuche, tatsächlich aber höhlt er in einer Welt der Machbarkeitsfixierung das Bewusstsein von Relevanzen und Existentiellem aus. Er befördert eine Gesellschaft, der alles egal ist, solange die Cholesterinwerte stimmen und der Handytarif günstig ist.

Die dritte und wichtigste Versuchung gegenwärtiger Wahrheitsrelativierung liegt in der Auflösung von Wahrheiten zu diskursiven Konsensen. Vom deutschen Idealismus bis zu Jürgen Habermas reicht die Fraktion der Post-Veritaten, die Wahrheiten nur aus subjektiven Kategorien oder als Diskursfußnoten akzeptieren. Diese Auflösung fundamentaler Verbindlichkeiten führt im Alltag dazu, dass die Politik sich am liebsten auf Umfragen stützt, dass die Wirtschaft sich an Analysten und der Marktforschung orientiert und der Journalismus an der nackten Quote. Alles nachvollziehbar – nur zahlen wir mit diesen lemurenhaften Techniken der Vermittung unseres Bewusstseins einen Preis der opportunistischen Verflachung.

Der Konservative hingegen sucht nach dem dauerhaft, vielleicht sogar immer gültigen Prinzip, er vertraut auf die befriedende Funktion des Rechts und hält Treue nicht für etwas, was aus der Mode kommt, wenn die Mode geht.

Die Liebe vollendet sich in der Treue.

Søren Aabye Kierkegaard

