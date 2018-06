Heimat leben

»Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss«

Johann Gottfried von Herder

Für den Konservativen ist Heimat nicht Enge, sondern Tiefe. Er empfindet sie als etwas Vegetatives, Natürliches, als eine Verwurzelung. Von Jean Améry stammt die Umschreibung: „So wie man die Muttersprache erlernt, ohne ihre Grammatik zu kennen, so erfährt man die heimische Umwelt. Muttersprache und Heimatwelt wachsen mit uns, wachsen in uns hinein und werden so zur Vertrautheit, die uns Sicherheit verbürgt.“

Dem Konservativen ist die Heimat weder Retro-Mode noch Blut-und-Boden-Ideologie. Im Gegenteil bedeutet Heimat das ganz Konkrete, keineswegs ein Ideal, keine Verklärung von Gegenwärtigem und Gewesenem. Der Heimatbegriff des Konservativen ist gerade kein utopischer wie bei Ernst Bloch, der in Heimat bloß einen „philosophischen Begriff gegen die Entfremdung“ sieht. In Wahrheit ist Heimat das genaue Gegenteil – die pure Eigentlichkeit. Sie ist keine Mobilie, sie ist gerade eine den Menschen bestimmende Immobilie. Heimat ist Geborgenheit. Ist Seinsnähe. Alles, was Seinsnähe bietet, achtet der Konservative.

Nun ist Heimat gerade sehr in Mode. Im Retro-Glanz stehende Lokalkolorite sind schicker Alltag geworden. Altholz-Dielen knarren in Penthouse-Wohnungen, der Markt der Heimatmagazine und Heimatkrimis boomt, das Fernsehen lokalisiert von der Bayern-Soap „Dahoam is Dahoam“ bis zum Eifel-Krimi in der ARD und Heimatfilme im Kino dürfen wieder so heißen. Selbst lokal-traditionelles Essen ist Kult. Junge Hamburger kochen wieder Labskaus, Frankfurter suchen Kräuter für ihre Grüne Soße, lokale Biere wie „Rothaus Tannenzäpfle“ und „Astra“ sind Kultprodukte. Über dem Klavier im Szene-Café hängen alte Familienfotos und zum Abi-Ball zieht man in Bayern wieder Dirndl an. Heimat als Lifestyle gewinnt an Bedeutung – wir sehnen uns nach einem kleinen Stück Idylle im von Stress geplagten Großstadtleben – bis hin zum Bio-Bauernmarkt. Auf dem Kaffeetisch stehen heute wieder im Wald gefundene Dekostücke, deren Rinde noch feucht ist, und alle Kekse sind selbst gebacken.

Gewiss, die globalisierte Beschleunigung verunsichert und die Sehnsucht nach beständigen Werten, nach Gewissheit in einer gefühlten Welt der Heimatlosigkeit, wächst. Der Konservative hat in seiner Heimat schon immer Zuflucht und Geborgenheit gefunden, aber nicht wie mit einem Orden am Revers, sondern wie ein Rückgrat seiner selbst. Der Schweizer Autor Peter Bichsel meint: „Heimat ist, wenn ich mich darüber aufrege.“ Heimat ist dem Konservativen wie „Weihnachten“ oder „Abendsonne“ oder „Mutter“.

Der Kulturwissenschaftler Heinz Schilling erklärt: „Heimat ist eine Sehnsuchtslandschaft der Gefühle.“ Die Philosophin Karen Joisten findet, dass die Heimat eine wesentliche Antwort auf die Woher-Frage des Menschen bietet: „Der Mensch ist auf die Heimat als seine konstitutionell bedingte Grenze bezogen, an die er, im Zusammenhang mit der Möglichkeit universaler Entgrenzung stehend, unhintergehbar gebunden ist.“ Sie geht vom Wesen des Menschen und seiner Grundverfasstheit aus, die besagt, dass der Mensch „ein heimatliches Wesen ist, das sich binden und sich ausrichten muss und konstitutionell bedingt ist … zu wohnen und zu wandern“.

Das mag schon zutreffen. Dem Konservativen aber ist Heimat nicht nur ein Kompensationsraum, der eine Zuflucht vor den Zumutungen der Moderne verheißt. Er ist das Ur-Eigene, das einfach da war und da ist. Heimat ist ihm – im Sinne Heideggers – das Boden-Ständige, ein Boden, der ständig da ist. Wenn Modernisierer oder Kollektivierer die Heimat über Jahrzehnte hinweg diffamiert haben als einen Ort der Regression, der Engstirnigkeit, Spießigkeit, als einen reaktionären Ort, dann hat der Konservative ihn instinktiv verteidigt als ein schätzenswertes Reservat seiner Identität.

Und so freut sich der Konservative, dass die Heimat plötzlich bei allen beliebt ist – sein Wert wieder populär ist. Die Sehnsucht nach Wurzeln und Lokalkolorit ist ein gewaltiges Zeitgeist-Phänomen. Die Globalisierer fangen selber an, zu regionalisieren. So erklären sich auch die Nürnberger Bratwürste auf dem Burger bei McDonald’s. Das einst gemiedene und verpönte Wort „Heimat“ ist positiv besetzt. In neuen Umfragen geben zwei Drittel der Deutschen an, dass Heimat im Zeitalter der Globalisierung für sie an Bedeutung gewonnen hat. Ihnen klingt dieser Goethe plötzlich ganz vertraut:

„Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern /

ein einsam Leben führt! Ihm zehrt der Gram /

das nächste Glück vor seinen Lippen weg, /

ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken /

nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne /

zuerst den Himmel vor ihm aufschloss, wo /

sich Mitgeborne spielend fest und fester /

mit sanften Banden aneinander knüpften.“

Wolfram Weimer

Aus:

Dr. Wolfram Weimer, Das konservative Manifest. Zehn Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Plassen Verlag, 112 Seiten, 9,99 €.

