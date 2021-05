Das neue Buch von Mai: Augenöffner und Wegweiser zugleich

Klaus-Rüdiger Mai ist ein äußerst vielfältiger und zugleich stets lesenswerter Autor. Er hat mehrere spannende Biographien verfasst: etwa über Dürer, Luther, Gutenberg, die Bachs, Leonardo, Benedikt XVI. Unter dem Pseudonym Sebastian Fleming hat er mehrere historische Romane geschrieben: „Die Verschwörung von Granada“, „Byzanz“, „Die Kuppel des Himmels“, „Arminius“. TE-Lesern ist Mai indes vor allem als Analytiker aktueller politischer, gesellschaftlicher und kirchlicher Entwicklungen bekannt. Nicht wenige werden seine 2018 erschienene Streitschrift „Geht der Kirche der Glaube aus?“ mit Sorge nicht nur um die evangelische Kirche gelesen haben.

Nun hat der promovierte Germanist, Historiker und Philosoph Mai ein höchst politisches Buch vorgelegt: „Die Zukunft gestalten wir. Wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden.“ Es ist gleichermaßen ein sehr sachliches, aber auch sehr persönliches Buch, wenn Mai seine Leser immer wieder direkt mit „Sie/Ihre“ anspricht.

Diese direkte Ansprache zeigt zugleich, wie groß Mais Sorgen um dieses Land sind und wie sehr er seine Leserschaft ganz persönlich aufrütteln will. Es sind 232 flott zu lesende Seiten daraus geworden, die sich – unterlegt mit 201 Quellen und Verweisen – fast hälftig in die beiden Kapitel „Was ist geschehen?“ und „Was ist notwendig?“ unterteilen, also in einen diagnostisch-analytischen und einen therapeutisch-programmatischen Teil. Man könnte auch sagen: Das Buch ist für jeden politisch wachen beziehungsweise durch die real existierende Politik noch nicht gänzlich paralysierten Geist Augenöffner und Wegweiser zugleich.

Warum landen wir im Graben?

Mai will mitreißen. Dazu legt er die Finger in Wunden, die der brav-regierungsamtliche Mainstream mit der sprichwörtlich weißen Salbe behandelt oder gar hinter Zudeckpflastern als unsichtbar versteckt. Topaktuell nimmt sich Mai auch die „Selbstermächtigung“ der Exekutive in Corona-Zeiten vor.

Mais Buch ist ein einziges großes Plädoyer für einen freien, aufgeklärten Bürger, der sich gegen herablassende regierungsamtliche, diesmal von links kommende Gouvernantenhaftigkeit zur Wehr setzen möge, dem der deutsche Untertanengeist widerstrebt und der den in Deutschland leider unbehausten Liberalismus zum Leben erwecken sollte. Gerade hier wird Mais Buch sehr persönlich, wenn Mai Parallelen zur einer DDR zieht, die er bis in sein 27.Lebensjahr real erleben musste. So schreibt er denn auch: „Die Ersetzung des mündigen Bürgers durch den medial zu betreuenden Menschen kenne ich aus dem Sozialismus.“ Mai erweist sich an vielen Stellen seines Buches zugleich als versierter Philosoph und Ökonom. Einen „Sozialphilosophen“ Habermas und den Dekonstruktivisten Foucault nimmt er sich zur Brust, ebenso die EZB-Politik oder die Gefährdung des Sozialstaates durch de facto offene Grenzen.

Der Autor schont niemanden, mal knallhart analysierend, mal süffisant ironisierend: weder eine „Ökonomin und Gesellschaftswissenschaftlerin“ Kanzlerin Merkel, noch eine CDU oder eine SPD mit ihrer Profillosigkeit und „Sozialalchemie“, noch die Grünen mit ihren „Great-Reset“-Visionen, noch die Gutmenschen mit ihrer erhaben demonstrierten Postnationalität, noch das digital entfremdete „juste milieu“ mit seiner existenziellen Langeweile und metaphysischen Not, noch die staatlicherseits üppig alimentierten NGOs, die man schon eher SGOs (Semistaatliche Regierungsorganisationen) nennen könnte, noch die Islam- und Gender-Lobby, noch das „Räte“-System der „Expertokratie“. Vor allem sorgt sich Mai um ein heraufziehendes destruktives „ökosozialistisches Kommandosystem“, mit dem die Soziale Marktwirtschaft verschwindet und Deutschland in eine gigantische De-Industrialisierung schlittert. Gerade hier blitzt die Gewitztheit des vormaligen DDR-Bürgers Klaus-Rüdiger Mai durch, wenn er den DDR-Witz zum Besten gibt: „Was passiert, wenn die staatliche Plankommission in die Wüste kommt? Dann wird der Sand knapp.“ Und immer wieder auch erweist sich Mai als kluger Aphoristiker: „Zeitgeist ist Zeit minus Geist!“

Was muss geschehen?

Mai bleibt nicht bei der Diagnose stehen. Er zeigt Wege auf, wie wir aus den regierungsamtlich verfolgten Irrwegen herauskommen, die Deutschland schnurstracks in den Abgrund führen. Der Autor scheut sich dabei nicht, Werte und Prinzipen in Erinnerung zu rufen, die von links längst tabuisiert, wenn nicht gar übel beleumundet wurden: Kultur, Nation, Vaterland, Nationalstaat. Die Linke einschließlich Merkel, so Mai, würden die Bedeutung und damit die anthropologische Dimension von Kultur, Nation, Nationalstaat, Vaterland nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, und dagegen unter dem Namen einer “Großen Transformation“ á la Davos einen proletarischen Internationalismus setzen. Aber auch ein Björn Höcke vom AfD-„Flügel“ mit seinem Nationalismus verstehe die Bedeutung einer bürgerlichen Ordnung nicht. Hier wendet Klaus-Rüdiger Mai ein, dass „deutsch“ nicht „Ethnie, sondern Kultur bedeute, eine „Kultur, die in der Geschichte gewachsen ist und in der Sprache lebt.“

Mai sehnt eine Reform der Demokratie herbei, und zwar einer Demokratie, die durch Plebiszite lebendiger wird. Die praktizierte „Parteiendemokratie“ habe zwar ihre Bedeutung, aber politische Willensbildung könne nicht nur über die Parteien laufen. Immerhin schränkt das Grundgesetz ja ein, dass die Parteien an der politischen Willensbildung „mitwirken“ (m i t wirken!), sie also nicht monopolistisch betreiben. Dass das auch über neue Bewegungen oder über die Neugründung einer Partei erfolgen könne, schließt Mai allerdings aus, weil so etwas nur komme, wenn sich in Deutschland eine vorrevolutionäre Situation abzeichne.

Mai wird dort sehr konkret, wo es ihm um eine „Dynamisierung der Demokratie“ geht. Er wünscht sich eine Verkleinerung des „zu großen“ Bundestages und die Einführung eines einfachen Mehrheitswahlrechts, so dass der einzelne Abgeordnete wieder mehr ins Blickfeld kommt und für sein Handeln ganz individuell Verantwortung tragen muss. Zudem verlangt Mai, dass ein Abgeordneter einen Berufs- oder Studienabschluss vorweisen können müsse, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung mitbringen müsse und die Amtszeit eines Bundeskanzlers oder eines Ministerpräsidenten auf maximal zwei Legislaturperioden begrenzt wird. Sehr dezidiert sind auch Mais Vorstellungen von Nationalstaatlichkeit und Staatsbürgerschaft. Eine doppelte Staatsbürgerschaft hält er für eine Zweiklassenstaatsbürgerschaft, die es abzuschaffen gelte. Dass Nationalstaat auch äußere Sicherheit bedeutet und für deren Garantie eine intakte Armee notwendig, könnte Mai in einer – qua hoffentlich reißender Nachfrage anstehenden – Zweitauflage noch berücksichtigen

Dem Thema „Bildung“ ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Hier erwartet der Autor eine Renaissance des Leistungsprinzips, eine Wiederbelebung des „großartigen Systems der dualen beruflichen Bildung“, die unter „Bologna“ gelitten habe, ferner anstelle einer Kompetenzpädagogik eine Wiederentdeckung konkreten Wissens und eine Stärkung der historischen Bildung. Was die Medienlandschaft betrifft, möchte Mai die Oligarchie gewisser Konsortien nach dem Kartellrecht zerschlagen wissen, zum Beispiel auch durch eine neues „Internet 2.0“. Geradezu radikal wird Mai, wenn es um die EU und um den Euro geht. Letzteren möchte er auch im Interesse einer Senkung der Renten- und Krankenversicherungsbeiträge abgeschafft wissen, weil via EZB nur andere Staaten finanziert würden. Ebenso sollen Steueroasen geschlossen werden. Die schier halbstaatlichen NGOs möchte Mai „trockengelegt“ wissen.

Wir haben hier nur einen Teil der Befunde und der Ausblicke des Buches referiert. Sie sollen zeigen, dass dieser Autor einiges auf Lager hat, über das es in der politischen „Elite“ und vor allem beim Souverän, dem Volk, der Bürgerschaft, nachzudenken gilt. Nicht nur nachzudenken gilt, sondern zu handeln gilt. Deshalb noch einmal: Das Buch ist Augenöffner und Wegweiser zugleich. Beides braucht dieses Land schleunigst. Freilich sollte der Souverän als Auftraggeber der Regierenden, nicht Empfänger von Befehlen, das Heft mehr und mehr selbst in die Hand nehmen. So gesehen, erklärt sich auch, warum beim Autor Mai im Titel des Buches zweimal „Wir“ vorkommt: „Die Zukunft gestalten wir! Wie wir den lähmenden Zeitgeist endlich überwinden.“ Das „Wir“ ist jeder einzelne deutsche Michael, der endlich aufwachen muss und sich seines Namensgebers, des Erzengels Michael, besinnen sollte: des „Fürsten des Lichts“ und des Bezwingers so manches Drachens.

Klaus-Rüdiger Mai, Die Zukunft gestalten wir. Wie wir den lähmenden Zeitgeist überwinden. LMV, 232 Seiten, 20,00 €