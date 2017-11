Twitter sperrt Hamed Abdel-Samad ohne Angabe von Gründen

Wieder einmal gesperrt. Hamad Abdel-Samad hat damit Erfahrung, seitdem er den Islam kritisiert. Nichts bekannt wird von Accounts auf Twitter und Facebook von Inhabern, die Islam-Kritiker nicht bloß kritisieren, sondern beschimpfen und bedohen. Dass von CDU/CSU und SPD verabschiedete NetzDG zeigt Wirkung. Ausgeprägte Meinungen sind nicht gefragt, mögen sie noch so fundiert sein.

Ist sperren, abstempeln und mundtot machen das Sinnbild unserer Zeit statt debattieren und gepflegt streiten? Ob den Kräften, die das betreiben, klar ist, dass sie damit den Begriff des Freien Westens in die Schubladen der Geschichte verbannen? Oder ist das ihr Ziel? Aller oder einiger?

Tags zuvor wurde auch das Nutzerkonto des amerikanischen Präsidenten Donald Trump für elf Minuten von der Plattform gesperrt.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF

— Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017