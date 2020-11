Die Wahllokale in den USA sind geschlossen, in mehr als der Hälfte aller US-Bundesstaaten steht der Sieger fest – und sowohl Trump als auch Biden konnten sich Erfolge sichern. Und wer den Umfragen zu viel Glauben geschenkt hat, wird (wieder) überrascht, wie Eng das Rennen um die Präsidentschaft doch ist. Um 09:20 Uhr deutscher Zeit hat Biden 226 Wahlmännerstimmen sicher, während Trump auf insgesamt 223 Wahlmännerstimmen kommt. Bei den offenen Staaten ist Trump mehrheitlich vorne – keine Umfrage, kein „Pollmaster“ hatte ein solch enges Rennen vorausgesagt.

Souveräne Siege des Amtsinhabers in wichtigen Bundesstaaten und Swing States wie Iowa, Florida oder Ohio haben eine von manchen prognostizierte „blue Wave“, einen Erdrutschsieg Bidens, verhindert. Da fällt die deutsche Presselandschaft fast vom Stuhl: Jörg Tadeusz erklärt im ZDF bestürzt, dass er doch mit einem klaren Sieg der Demokraten gerechnet hätte, und auch Jörg Schöneborn und die ARD kritisieren, dass die Ergebnisse doch erheblich von den Prognosen abweichen. Die Zeit titelt: „Schockierend stark“. Bemerkenswerterweise scheint kaum ein Journalist eine Wiederholung des 2016-Szenarios ernsthaft in Betracht gezogen zu haben.

Wie die Wahl ausgehen wird, entscheidet sich nun in drei Staaten: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Während Wisconsin bei einem Auszählungsstand von 90% Trump mit über vier Prozentpunkten vorne sieht, sind in letzteren nur rund zwei Drittel aller Stimmen ausgezählt: Hier wird man vor allem auf die Briefwahlergebnisse warten müssen. Und durch die unterbrochenden Auszählungen in Georgia und North Carolina hängen zwei weitere Bundesstaaten mit insgesamt 31 Wahlmännerstimmen in der Schwebe.

Wird 2020 ein weiteres 2016? Um das zu sagen, ist es jetzt noch zu früh, klar sein dürfte aber, dass Trump deutlich besser dasteht, als es viele Umfragen gesehen haben. Florida geht laut Fox News bereits sicher an Trump. Er hat laut bisherigen Auszählungen außerdem die Nase vorne in den wichtigen Swing States, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, genauso wie Ohio. In den Südstaaten Georgia, Texas und den Carolinas sieht es ähnlich aus.

Joe Biden gab sich vor seinen Anhängern trotzdem optimistisch: „Wir fühlen uns gut, wo wir sind (…) Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um diese Wahl zu gewinnen.“ Er sagte außerdem, dass das Ergebnis erst frühestens morgen feststehen könne. Damit will er vor wohl vorbeugen, dass sich Trump heute noch zum Sieger erklärt. Der twitterte kurze Zeit später:

Später trat auch er vor seine Anhänger und verkündete: „Ehrlich gesagt haben wir diese Wahl gewonnen“. Er warnte außerdem vor Wahlmanipulation bei der Briefwahlauszählung und forderte den Supreme Court auf einzuschreiten.

Es wurde außerdem bekannt gegeben, dass sich die Ergebnisse im Bundesstaat Georgia und in der Großstadt Philidelphia in Pennsylvania verzögern werden. Klarheit wird es deshalb voraussichtlich erst morgen geben.

Trumps Weg zur Mehrheit

Trump-Unterstützer in Arizona wollen den Staat noch nicht aufgeben, aber bisher liegt Biden klar vorne. Doch Trump hat auch einen Weg zur Mehrheit im Electoral College ohne Arizona: Vorausgesetzt Trump gewinnt die südlichen Bundesstaaten Georgia, North und South Carolina und Pennsylvania im Nordosten – wo er aktuell vorne liegt – , dann reicht ein Sieg in Michigan oder Wisconsin, um ihn über die Ziellinie zu bringen. Und bisher liegt er in beiden vorne.

Im Repräsentantenhaus führen wie erwartet die Demokraten, während viele der Senatswahlen überraschend gut für Republikaner aussehen. Fox News gibt eine Wahrscheinlichkeit von über 90% dafür an, dass die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten. In Michigan etwa liegt der republikanische Newcomer John James mit großem Abstand vorne und in South Carolina hat der Herausforderer von Lindsey Graham diesem bereits zum Sieg gratuliert. In Maine liegt die republikanische Senatorin Susan Collins bei 25% Auszählung weit vorne. Auch in Georgia führen Republikaner.

Von Air Türkis, Sebastian Thormann, Elisa David, Max Roland

