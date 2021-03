Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat sich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe für den Einsatz des russischen Corona-Impfstoffes „Sputnik V“ ausgesprochen. „Wir sollten alles tun, was möglich ist, um das Impfen in Deutschland zu beschleunigen“, sagte der CDU-Politiker. Im Osten Deutschlands habe man schon lange Erfahrungen mit russischen Vakzinen: „Wir haben kein Problem mit Sputnik V. Ich bin als Kind schon mit einem russischen Präparat erfolgreich gegen Kinderlähmung geimpft worden (…) Ich würde mich jederzeit mit Sputnik V impfen lassen“, so Haseloff.

Im gleichen Interview brachte er überraschend auch eine Impfpflicht ins Spiel. „Impfpflicht hatten wir in der DDR. Ich habe es überlebt“, erklärt Haseloff, mit viel Gespür für passende Beispiele. Diese sei jedoch ein Thema für den Ethik-Rat.

Im Vorfeld des Corona-Gipfels ein ziemlich rabiater Vorstoß, vor allem weil der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt eher zu denjenigen gehört, die für Lockerungen eintreten. Aber offenbar muss man in Merkels Runde für jede Lockerungsforderung mit einer Restriktion an anderer Stelle aufwarten. Die weiteren Entwicklungen im Überblick:

10:30: Merkel ändert Beschlussvorlage deutlich: Öffnungen realistisch möglich, Osterbesuch fällt weg

In der letzten Beschlussvorlage vom Dienstag hieß es noch: „Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein.“ Diese Passage ist jetzt einfach weggefallen.

Dafür steht nun ein neuer Inzidenzwert fest, ab dem bestimmte Lockerungsschritte möglich sind. Ab einer „stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen“ sind verschiedene Öffnungen möglich: U.a. des Einzelhandels per Terminshopping, von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten, Gedenkstätten und 14 Tage später der Außengastronomie und des Einzelhandels im Allgemeinen. Allerdings sind im nun vorgelegten 5-Stufenplan noch einige logische Fehler enthalten (u.a. gleiche Öffnungen unter jeweils abweichenden Bedingungen), weswegen davon auszugehen ist, dass das Dokument nochmals geändert wird. Die Inzidenz von 100 ist im Gegensatz zur Inzidenz 35 realistisch erreichbar, große Teile Deutschland liegen deutlich unter dem Wert. In Berlin ist das wohl der erste Schritt zur klammheimlichen Verabschiedung von der „magischen 35“, die nichts weiter als einen quasi ewigen Lockdown bedeutet.

Merkel begibt sich auf einen diffusen Weg: Zwar macht sie Zugeständnisse in Richtung Lockerungen, gleichzeitig kann sie es aber nicht lassen, an der anderen Ecke den Bürgern wieder etwas zu entreißen. In dem Entwurf von Gestern wurde noch bemerkt: „Das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage hat eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können.“ Das gilt am Mittwoch morgen, stand 07:30, wohl nicht mehr. Die Sehnsucht nach restriktiven Vorschriften im Kanzleramt ist wohl unstillbar.

Lesen Sie hier das ganze Dokument, die wichtigsten Stellen sind markiert.

Corona-Gipfel Entwurf 2

Übersicht: So sieht Merkels „Öffnungsperspektive“ zur Stunde aus:

In fünf Schritten soll es in Richtung Normalität gehen. Der erste ist, mit der Öffnung von Schulen und Frisören, bereits getan. Im zweiten Öffnungsschritt sollen Buchhandlungen, Gartenmärkte und Blumengeschäfte den Betrieb wieder aufnehmen können: Sie werden nun dem „Einzelhandel des täglichen Bedarfs“ zugerechnet. „Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm wieder öffnen“, heißt es im Papier. Unter der Vorlage eines tagesaktuellen Corona-Tests durch den Kunden können auch „körpernahe Dienstleistungsbetriebe“ sowie Fahrschulen wieder öffnen.

Die Möglichkeit eines dritten Öffnungsschrittes wird den Ländern schon ab einer Inzidenz von unter 100 eingeräumt: Die Öffnung des Einzelhandels auf Basis sogenannter „Click-and-meet“ Methoden, die eine Art Terminbuchung zum Besuch eines Geschäftes vorsehen. Dies gilt ebenfalls für Museen, Zoos, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen. Auch Außensportanlagen sollen wieder öffnen dürfen. Unter 14-Jährige sollen in Gruppen von bis zu 10 Personen kontaktfreien Sport treiben dürfen. Für Ältere gilt, dass Maximal zwei Personen sich gemeinsam sportlich betätigen können. Ein vierter Öffnungsschritt, der bei sinkenden oder stabilen Inzidenzen von unter 100 vierzehn Tage nach dem dritten Öffnungsschritt folgen können soll, sieht die Öffnung der Außengastronomie sowie von Kinos, Konzert-und Opernhäusern vor. Basis dafür sind ebenfalls negative Selbst-und Schnelltests der Besucher. Nach weiteren 14 Tagen bei stabiler Inzidenz sollen in einem fünften Schritt die Beschränkungen der Kundenzahlen im Einzelhandel gelockert werden. Sport ohne Test soll möglich werden. Bei einer Inzidenz von unter 35 sieht das Papier sogar Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern vor.

Das alles geschieht jedoch unter Vorbehalt: Mit einer sogenannten „Notbremse“ sollen im Zweifel die aktuellen Maßnahmen wieder implementiert werden können. Laut Papier geschieht das, wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100er-Marke überschreitet.